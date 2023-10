José Núñez: "Milei no viene a renovar nada, es casta pura"

Tratar de llegar a la mayor cantidad posible de argentinos. En mi caso, de santafesinos. Les queremos decir dos cosas. Primero, les queremos contar a los jóvenes quién es Milei: él habla de la casta y en su equipo tiene la casta instalada. Lo financia la casta y su jefe de campaña es Luis Barrionuevo, uno de los sindicalistas que hay que combatir, los que han logrado que ocho millones de argentinos no tengan acceso a un trabajo. Han impedido la modernización de las leyes laborales. Los chicos tienen que tener bien en claro que la lista de Milei está armada en acuerdo con Sergio Massa y el kirchnerismo. Sin ir más lejos, en Santa Fe el segundo de la lista de Milei es Nicolás Mayoraz, que fue candidato del Frente Renovador. Como nunca pudo colar porque el Frente Renovador siempre tuvo baja performance en la provincia se refugió en una lista de Amalia Granata, se peleó con ella al otro día de asumir y ahora está con Milei. Lo mismo pasó con Bussi en Tucumán, con Menem en La Rioja y en la provincia de Buenos Aires con una funcionaria a la que Axel Kicillof le pidió la renuncia después de que se supo que integraba una lista de La Libertad Avanza (LLA). También les queremos decir a los chicos que ninguna buena decisión se toma enojado, con bronca, desilusionado o frustrado. Los entendemos, sabemos lo que piensan y reclaman los chicos. Por otro lado, les quiero pedir a los santafesinos que nos den la oportunidad de gobernar. A ese millón de personas que eligieron a Maxi Pullaro en una elección histórica le quiero decir que a Maxi le va a ir mucho mejor si tiene un presidente que no lo discrimine ni lo abandone como sucede ahora y que lo acompañe. Es importante que repiensen el voto y vean que la única fuerza política capaz de llevar adelante los cambios estructurales y profundos que necesitamos es Juntos por el Cambio. Nosotros nos constituimos en 2015, en 2017 tuvimos una gran elección, en 2019 a pesar de haber perdido el gobierno nacional hicimos una gran elección porque en Santa Fe sacamos 43% y 41% en el país y en 2021 volvimos a sacar 41%. Esto quiere decir que Juntos por el Cambio está mucho mejor preparado que en 2015, porque ya tenemos diez gobernadores y 500 intendentes. Hoy tenemos 116 diputados y 33 senadores, en 2015 eran 85 diputados y 20 senadores. Si hacemos una buena elección probablemente tengamos mayoría en el Senado y seamos la primera minoría en Diputados, muy cerca de la mayoría. Eso nos va a permitir hacer los cambios profundos que la Argentina necesita. Los cambios no se hacen ni con motosierra ni cagando a trompadas una bolsa de boxeo con la foto de Alfonsín. Los problemas se solucionan con institucionalidad; con más política, no con menos. Es mentira que Milei venga a renovar la política: además de tener a Barrionuevo su asesor económico es Domingo Cavallo. No viene con nada nuevo.

Hace hincapié en los jóvenes, ¿ese es el principal segmento del electorado al que están apuntando?

Lo que queremos es llevarles esperanza, porque tienen razón al no ver un futuro nítido en la Argentina. Quizás los que son de familia más acomodada y tienen más posibilidades en Rosario no pueden salir a la calle porque les roban el celular o no pueden abrir el portón a la noche. La situación se ha convertido en invivible producto de la falta de acompañamiento del gobierno nacional. Yo tengo una hija de 18 años y otra de 28 años y me duele que la mayoría de sus amigos vean al mundo como una oportunidad y a la Argentina como alguna nunca va a ser. Les hablamos a ellos porque la Argentina que tenemos que construir es para los jóvenes, no para nosotros.

¿Por qué tantos jóvenes votaron a Milei?

Creo que muchos se han sentido seducidos por los gritos de la anticasta, pero cuando vean a los integrantes de las listas de Milei se van a dar cuenta de que no viene a renovar nada, que es la casta pura y que es un salto al vacío, porque no tiene con qué hacerse cargo del país. La Argentina tiene problemas complejos, que requieren soluciones complejas.

Si tuviera que resumir en pocas palabras por qué considera a Bullrich la mejor opción de las cinco, ¿qué diría?

En la mesa de café que frecuentamos, los asados con amigos y los tallarines del domingo con la familia se reclama políticos honestos, austeros y con coraje para hacer los cambios que la Argentina necesita. Si analizás a los cinco candidatos a presidente la única que sintetiza ese pedido es Patricia. Hace cincuenta años que hace política y no tiene una sola causa de corrupción, vive en un departamento de 120 metros cuadrados y anda en una EcoSport. Es la antítesis de los Insaurralde de la vida. Tenemos claro que para esta etapa se necesita autoridad moral para llevar adelante los cambios, que van a ser difíciles, pero tenemos que hacerlo, porque sino la Argentina se transforma en inviable. Patricia tiene la capacidad para liderar un equipo económico como el que tiene que lo encabeza Melconian, pero también están Laspina, Lacunza, Tetaz, López Murphy, Levi Yeyati y tantos otros. Lo mismo sucede en la seguridad y la lucha contra el narcotráfico.

image.png

Foto: Leo Vincenti / La Capital

¿Cuál va a ser la política en ese terreno, clave para Rosario y la provincia?

El 11 de diciembre Patricia va a estar en Santa Fe y va a desembarcar con 5 mil efectivos de las fuerzas federales. Este es un compromiso que tomó con los santafesinos, con el gobernador y el intendente de Rosario, y va a ser el comienzo para pacificar la ciudad y devolverle a sus vecinos la tranquilidad que hemos perdido. Pero también va a enviar una ley al Congreso para bajar la ley de imputabilidad de los menores: si un un menor de 15 años tiene las pelotas de pegarle un tiro a alguien tiene que tener las mismas pelotas para ser enjuiciado. Vamos por la ley de derribo para que los vuelos clandestinos no den vueltas por la Argentina y vamos a volver instaurar una ley para que un extranjero no pueda ingresar al país si tiene antecedentes penales y si un extranjero delinque en la Argentina lo podamos deportar a su país, medidas que el kirchnerismo derogó. También vamos a seguir la ruta del dinero para acorralar a los narcos. Sin seguridad no hay desarrollo, no hay inversiones. Por eso una de las cosas que vamos a hacer desde el primer día es ir contra las bandas narcocriminales, las tenemos bien identificadas y les vamos a dar con todo. Vamos a construir una cárcel de máxima seguridad donde no tengan comunicación con el mundo exterior, donde van a estar los presos por narcotráfico, homicidios y corrupción.

Parece que habrá un escenario de balotaje, ¿prefieren contra Milei o contra Massa?

Con el que tenga que ser, con el que decidan los argentinos. No era el escenario que imaginábamos, pero es el que nos toca. Vamos partido a partido.

¿Casos como el de Martín Insaurralde o Chocolate van a pesar o el castigo al gobierno va a pasar por lo económico?

La corrupción es un mal que nos viene pegando duro desde hace mucho tiempo, pero al final del día la seguridad y lo económico terminan siendo los grandes problemas, aunque si hiciéramos las cosas bien en materia de educación los otros problemas se solucionarían por decantación. Patricia tiene un plan en esta área, vamos a declarar esencial el servicio de educación. Ahí es desde dónde va a empezar a resurgir la Argentina. Tenemos que volver a ser el país de la educación que nos dejó Sarmiento, aggiornado a los desafíos del siglo XXI, pero tenemos que abordar la urgencia de la seguridad y el desarrollo económico. Si tuviéramos un gobierno que no discrimine a Santa Fe y que le devuelva un poquito de todo lo que aportamos con rutas, autopistas, puertos, hidrovía y ferrocarriles Santa Fe puede aportar el 10% del PBI y generar el 50% de las exportaciones argentinas. Por eso es importante tener un gobernador como Maxi y una presidenta como Patricia que se conocen, se aprecian, se respetan y han trabajado juntos, con muy buenos resultados para Santa Fe. En 2014 hubo unos 250 homicidios en el departamento Rosario y terminamos en 2019 con algo más de 150. Es mucho, pero lo redujimos. Lo que quiero decir con esto es que juntos podemos hacer mucho más por Rosario y las distintas localidades.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fjosenunezjurado%2Fstatus%2F1711857254176096725&partner=&hide_thread=false La crisis económica se muestra en cifras (dólar a $1000, 40% de pobres, 60% de chicos pobres, etc.), pero los que se caen del sistema son personas, son ciudadanos que pierden sus derechos.

(Sigue) pic.twitter.com/GeugkaKNZQ — José Núñez (@josenunezjurado) October 10, 2023

¿Qué le suma Larreta a Bullrich como eventual jefe de Gabinete del gobierno?

Es el mejor tándem que podemos tener: Patricia liderando con sus ideas, con su nitidez, con su claridad y Horacio llevando adelante la gestión. Él es el número uno en gestión, lo ha demostrado cuando fue jefe de Gabinete de Mauricio: me tocó tenerlos como jefe y lo he padecido por su capacidad de trabajo, su tenacidad y su rigurosidad en el método. Conoce la administración pública, es graduado en Harvard, es una persona súper preparada y además entiende muy bien la política, es un dirigente de consensos, de acuerdos. Para mí Horacio es imprescindible en el equipo, es el mejor jefe de Gabinete que el país puede tener.

Después de la elección intermedia de 2021 parecía que para Juntos por el Cambio la presidencial iba a ser un trámite. ¿Cómo llegaron a esta situación en la que están peleando para entrar en el balotaje?

Hay circunstancias que no dependen de nosotros, pero una autocrítica es que fue un error haber ido a interna. Los votantes de Juntos por el Cambio no interpretaron qué estamos definiendo, que le estábamos dando la oportunidad a los ciudadanos a que elijan el perfil que más les gustaba y leyeron que nos estábamos peleando, que no estábamos tan juntos. Les quiero decir que Juntos por el Cambio siempre estuvo unido a pesar de tener orígenes distintos. Cuando el gobierno quiso ir por la propiedad privada, por la Justicia y la libertad de expresión Juntos por el Cambio estuvo para poner límites. Pero cuando el presidente necesitó el acuerdo para poder renegociar con el FMI, y el kirchnerismo le había sacado el apoyo, Juntos por el Cambio estuvo para acompañar porque entendíamos que era muy costoso para la Argentina entrar en default. A los ciudadanos les prometimos que íbamos a ser una oposición responsable y cumplimos. Por eso ahora les pedimos que estén tranquilos, estamos más juntos que nunca y nunca estuvo en riesgo la unidad. Lo dijo mil veces Horacio en cada reportaje: planteó que había diferencias en cuanto a liderazgo, pero en economía, educación y seguridad el plan era el mismo. Este sábado tuvimos el anuncio de la jefatura de Gabinete pero desde el primer día Horacio puso a sus equipos a disposición y estamos laburando juntos. Queremos ser la oposición responsable y sensata en el país.

En los últimos días Macri apoyó a Patricia después de algunos coqueteos con Milei. ¿Debería tener algún cargo en el gobierno debería tener un apoyo más bien externo?

Creo que el rol de Mauricio es de consejo. Patricia tiene la capacidad y el liderazgo suficiente para llevar adelante este proceso y es muy bueno tener expresidentes cerca, para usarlos como consulta. Tanto de los propios como de la oposición. Se tiene que terminar esto de amigo/enemigo, cualquier jefe de Estado pasa a la historia y tiene mucho para aportar en cuanto a aciertos y errores. Estados Unidos y Uruguay lo hacen. Tenemos ex presidentes como Duhalde, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, todos viven acá y están a un golpe de teléfono. No aprovecharlos es de una soberbia que no está buena para conducir un país. Está bueno tener opiniones, después si la toma o no depende de quien está en el sillón.

image.png

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital