Javkin y Aníbal Fernández se cruzaron fuerte por la seguridad de Rosario

"Una vez más le pedimos a la Nación que no abandone a la ciudad de Rosario. No puede ser que abandonen a Rosario en una situación así. Ya no digo para plantear medidas extraordinarias sino cumpliendo lo que se planificó. En el predio de Gendarmería ya hicimos todo, pero lo que faltan son gendarmes. Nos dijeron que venían 1.500, hasta ahora sólo vimos 500", manifestó el jefe del Palacio de los Leones.

Y agregó: "Rosario necesita, por lo menos, 250 patrulleros, 100 moto funcionando de manera permanente y entre 8 y 9 mil agentes dedicados a la prevención. Con una fuerza así podríamos prevenir gran parte de los males que vivimos".

La respuesta de Aníbal Fernández llegó con un tuit. "Javkin reclamó a Nación «que no abandone» a Rosario. Una inversión millonaria y 575 mujeres y hombres avezados, están siendo objeto de ninguneo para una ventaja politiquera. Basta por Dios. Estamos trabajando por Rosario a destajo y enviando más efectivos", esa fue la respuesta del funcionario nacional.

La devolución de Javkin llegó un puñado de minutos más tarde. "Ministro, yo defiendo a mis vecinos. Diga lo que quiera pero venga, traiga el destacamento que se anunció. Se lo digo de corazón: los efectivos que están no alcanzan, necesitamos en forma urgente más y mejor presencia", posteó en su perfil de Twitter.

Y en este caso hizo una publicación particular. Porque Javkin no le respondió el posteó. Si no que hizo uno propio adjuntando la imagen de la publicación de Fernández, en una práctica que se utiliza para que los tuits "no se pierdan".

Justamente este miércoles el ministro de Seguridad uso sus redes para "mostrar" el resultado del trabajo de Gendarmería reposteando una publicación de un medio rosarino sobre la detención de Máximo Ariel "El Viejo" Cantero. En su posteo escribió: "#Rosario #Narcotrafico Máximo Ariel "El Viejo" Cantero fue detenido hoy junto a su pareja sospechados de integrar la asociación ilícita responsable de balaceras contra estaciones de servicios escuelas, extorsión y tentativa de homicidio. Hay 18 arrestados en casi 20 allanamientos".

También hizo retuit en una publicación de una radio. En el mismo el ministro de Seguridad de la provincia, Jorge Lagna, asegura que "Aníbal Fernández me ratificó que la Unidad de Gendarmería va a estar en Rosario".