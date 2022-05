Javkin: "Rosario es una ciudad de buena gente que quiere que se vayan las mafias y vamos a lograrlo"

Al enumerar las acciones llevadas a cabo desde su gestión comentó: "Presenté un proyecto de ordenanza para que la Municipalidad informe sobre las inversiones sospechosas provenientes del dinero narco. Llevé el proyecto a la Procuraduría de Lavado de Activos y de Narcocriminalidad para que lo conozcan y trabajemos en conjunto para cortar el circuito de la economía mafiosa".

"Está comprobado que lo que más le duele a las organizaciones criminales es cuando no pueden ganar más dinero con la extorsión y la venta de drogas ilegales. Vamos a consensuarlo con otros proyectos del Concejo para que pronto sea ordenanza", amplió el titular del Palacio de los Leones.

También habló sobre la iniciativa que envió a la Legislatura de Santa Fe para poder decidir quiénes son los jefes policiales y dónde se despliegan las patrullas y quiénes tienen que realizar los patrullajes. "No tenemos armas pero queremos estar en la mesa que define cómo y quiénes nos cuidan".

“Fui a ver al presidente. En una reunión con el gobernador y el ministro de Seguridad de la Nación. Acordamos la instalación permanente del nuevo destacamento de Gendarmería, el nombramiento de un comandante único que coordine el accionar de las fuerzas, la llegada de más gendarmes que se queden a vivir en Rosario para que entiendan el funcionamiento de la ciudad y sepan cuidarla mejor. Además, la aceleración de las urbanizaciones en los barrios donde la violencia se aprovecha de la pobreza. Una reunión de decisiones. Mi decisión es conseguir cosas y a eso fui”, añadió en el repaso.

"Les llevé al presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura un mapa del estado de la Justicia Federal en la zona y la necesidad de que nos acompañen para conseguir más recursos para que se pueda juzgar más rápido. Dos días después, toda la Justicia Federal de la Argentina vino a debatir a Rosario acciones urgentes. Esperemos que dé frutos. Una justicia eficiente y rápida es esencial para combatir el terror", amplió Javkin.

En ese contexto volvió a pedir que las cárceles dejen de ser "un coworking del mal, donde los condenados tomen un celular y le ordenen a un soldadito un ataque o manden un audio para sembrar terror. Al Servicio Penitenciario le pedimos que controle, que no se pueda desde las cárceles ordenar delitos desde la comodidad de una celda que lleven zozobra en nuestras calles. Frente al caos que pretenden sembrar hacen falta templanza y decisión. Yo no tengo fiscales, jueces ni policías armados pero sí tengo un plan y la decisión de actuar si me lo permiten. Me pidieron que defienda a Rosario y lo estoy haciendo", detalló luego.

El intendente resaltó luego que las soluciones "no pueden esperar y en eso trabajo para que las cosas no queden ni en reuniones ni en fotos. Mucho menos que no se hagan por culpa de una grieta. Me votaron para alumbrar, asfaltar, limpiar y cuidar. En lo que puedo actúo directamente, en lo que no depende de lo exijo hasta conseguirlo. Somos una ciudad de gente buena que quiere ser de paz, no nos van a ganar".

"Hoy queremos que se vayan las mafias y vivir en paz, cada uno haciendo su parte vamos a lograrlo. Somos un a ciudad de gente buena, que quiere ser de paz y no nos van a ganar", finalizó Javkin su mensaje.