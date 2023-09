Javkin: "El gran problema que tiene Rosario es la inseguridad y eso no lo va a resolver el kirchnerismo"

“El gran problema que tiene Rosario es la inseguridad y eso no lo va a resolver el kirchnerismo” , dijo el intendente Pablo Javkin . Y agregó que para encontrar la solución al “problema que nos impide vivir tranquilos, hace falta un esfuerzo extraordinario de los tres niveles del Estado, y eso no lo va hacer este gobierno nacional y provincial ”.

"Me animo a decirles que me tocó un tiempo de mucho viento en contra, y no solo por la pandemia, sino porque no tuvimos acompañamiento provincial y nacional. Tuvimos respuesta solamente en términos personales, pero con inversiones duras para garantizar la paz no la tuvimos”, dijo Javkin refiriéndose a la inseguridad.