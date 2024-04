Javier Milei se enojó por una pregunta en el programa de Horacio Cabak

Javier Milei se mostró extremadamente nervioso y enojado durante una entrevista que le realizaron en el programa que conduce el ex modelo Horacio Cabak , en la señal de noticias LN+.

Uno de los periodistas del programa le preguntó a Milei por los cuestionamientos que ayer le hizo Cristina Fernández de Kirchner en el acto en Quilmes y ahí el presidente explotó. La ex presidenta en el acto en el sur del conurbano bonaerense ironizó diciendo que al lado de Milei ella era “la condesa María Eugenia de Chikoff”.

Ante la consulta, el mandatario pareció no entender que le estaban preguntando y cargó contra el periodista, aunque primero se justificó diciendo que un profesor que no usa corbata no puede ser "censurado" por eso.