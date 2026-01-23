La Capital | Política | Milei

Javier Milei desembarca en Mar del Plata para continuar el "Tour de la gratitud"

Tras su viaje a Suiza, el presidente reforzará la agenda local y visitará la ciudad balnearia para encabezar una actividad abierta con vecinos

23 de enero 2026 · 17:24hs
Foto: Héctor Río / La Capital.

Foto: Héctor Río / La Capital.

Milei encabezará en Mar del Plata una nueva escala del denominado "Tour de la gratitud".

Tras haber regresado este viernes al país desde Suiza y centralizar su actividad en la Quinta de Olivos, el presidente Javier Milei retomará el denominado "Tour de la gratitud" y viajará el lunes próximo a Mar del Plata.

El encuentro con el público será en la esquina de Güemes y Avellaneda, a partir de las 20.30, donde Milei tiene previsto tomar contacto con los marplatenses para agradecer el acompañamiento recibido y compartir “los avances del proceso de transformación que impulsa el gobierno”.

La actividad se desarrollará en el marco del "Tour de la gratitud", una recorrida federal que el oficialismo lleva adelante en distintas ciudades del país con el objetivo de agradecer el respaldo ciudadano en las últimas elecciones y reafirmar el rumbo del gobierno.

En ese marco, Milei contactará a vecinos marplatenses para agradecer el acompañamiento recibido en las urnas y compartir los avances del programa de reformas que impulsa la Casa Rosada. En el entorno presidencial señalan que se tratará de un encuentro abierto, con fuerte impronta política y simbólica.

>> Leer más: Milei pasó por Jesús María, cantó con el Chaqueño y agradeció a Córdoba por "ayudarlo a ser presidente"

La visita se inscribe en una estrategia que combina presencia territorial y construcción de identidad propia, por fuera de las estructuras partidarias tradicionales. El "Tour de la gratitud" ya tuvo paradas en distintas ciudades del país.

Derecha Fest y teatro

Además de esa actividad oficial, Milei participará el martes de La Derecha Fest, una convención política que congrega a exponentes del movimiento libertario y conservador de la Argentina.

A su vez, asistirá a “La Libertad Avanza”, el espectáculo de su exnovia Fátima Flórez, quien lo invitó especialmente al teatro. Se trata de un show de la temporada artística marplatense que contiene permanentes guiños a la política, con afinidad hacia las ideas de Milei.

El jefe de Estado retornó al país después de haber participado del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, un evento que reunió en un mismo lugar a líderes políticos de la talla del mandatario norteamericano, Donald Trump, además de magnates y CEOs de firmas internacionales para reflexionar sobre los principales problemas globales y desafíos contemporáneos.

Durante su estadía en Davos, el libertario desarrolló una intensa agenda que incluyó reuniones con representantes de grandes empresas internacionales y encuentros institucionales con autoridades de distintos países.

>> Leer más: Milei se sumó al Consejo de la Paz y ratificó su alineamiento con Trump

El objetivo oficial fue consolidar respaldo internacional a las políticas económicas impulsadas por su administración, centradas en la desregulación, la defensa del libre mercado y el orden fiscal.

En la Casa Rosada interpretaron la participación de Milei en la cumbre como una oportunidad para posicionar a la Argentina frente a inversores y actores clave de los mercados internacionales, en un contexto en el que el gobierno busca atraer capitales y mejorar la percepción global sobre el rumbo económico del país.

La agenda doméstica de Javier Milei

Tras arribar a la Argentina, luego de una escala técnica en la isla Gran Canaria, el presidente se dirigió a la Quinta de Olivos, donde encabezó varias audiencias privadas.

De ahora en más, Milei retomará su agenda doméstica, que incluye actividades políticas y recorridas por distintas provincias (estará en la vecina ciudad de San Lorenzo a principios de febrero) con el objetivo de reforzar su vínculo con la base electoral y dar impulso a las iniciativas legislativas en debate.

El retorno del viaje internacional coincide con un momento en que la gestión libertaria intenta equilibrar su proyección exterior con los desafíos internos en materia política y económica.

