Javier Milei defendió a Santiago Caputo: "Lo están usando para crear la figura el monje negro"

Milei respondió sobre la figura del asesor Santiago Caputo que se comenta ha adquirido mucho poder. “Hay varias cuestiones respecto a Santiago Caputo. No creo que concentre demasiado poder. Yo soy amigo de Santiago. No solo soy amigo. Lo considero parte del triángulo de hierro, que está constituido por mi hermana, por Santiago y por mi. No solo eso. Como si eso fuera poco, es una persona con una inteligencia superior a la media”, sostuvo.