Irizar presentó en sociedad a su lista de concejales

En el Acuario y con la convicción de destacar "lo mejor" de la gestión municipal actual, la precandidata a intendenta por el Frente Progresista, Verónica Irizar, presentó ayer a los postulantes de su espacio para el Concejo Municipal. "Es una lista de lujo que nos llena de orgullo", resumió Irizar y propuso que la ciudad vuelva a "marcar el rumbo" de las gestiones en el siglo XXI.

"Nuestro mensaje es cuidar y proteger todo lo bueno que ha hecho esta gestión, es este momento donde uno puede ver la experiencia de una ciudad distinta", expresó la concejal del Frente Progresista en un breve contacto con la prensa al finalizar el acto en el que mostró en sociedad la nómina que encabeza la periodista Susana Rueda, secundada por Enrique Estévez.

"Es una lista que expresa mucha experiencia, no sólo en la gestión pública sino en organizaciones de la sociedad civil, con personas de distinta trayectoria, con el orgullo que significa que Susana Rueda haya aceptado este desafío", afirmó Irizar, y destacó: "Deja un lugar que construyó con mucho esfuerzo en los medios de la ciudad, y se suma gracias a su sensibilidad y compromiso social".

También puso de relieve la trayectoria política de Estévez, hijo del líder histórico del socialismo santafesino, Guillermo Estévez Boero. "Es el secretario general del Partido Socialista, un joven de tan solo 35 años que viene trabajando por la ciudad desde el Concejo, y que suma su capacidad política", señaló Irizar.

Logros

Irizar destacó también las administraciones socialista que tuvo la ciudad y que, en los últimos dos periodos, encabezó Mónica Fein. Recordó que Rosario "ha logrado el mejor sistema de salud pública del país, que tiene la cultura como un ADN de los rosarinos, que recuperó el Acuario como un nuevo balcón al río Paraná".

Por su parte, Rueda habló sobre los temores que le despierta el salto a la política. "Mi trabajo en la profesión no ha sido fácil, he saltado varias veces, he dejado trabajos en relación de dependencia para lanzarme a poner mi propia empresa, porque en el formato del noticiero no se podía opinar y yo quería hacerlo, arme una micro minipyme y la tuve que remar", contó.

"Ahora di este triple salto mortal para estar en la política. Como ustedes saben todos hacemos de alguna manera política todos los días, lo hacemos desde el micrófono, desde la ecuanimidad como yo ejercí en toda mi vida, pero no hay dudas de que todos tenemos un pensamiento político", añadió la periodista en la presentación oficial de la lista que encabeza.

equipo. Verónica Irizar, ayer en el Acuario, flanqueada por la periodista Susana Rueda y el concejal Enriquez Estévez.