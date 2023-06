Insfrán votó y apuntó contra la ciudad de Buenos Aires: "Es un feudo y los inquilinos son los vasallos"

"¿Qué quiere decir? Que Capital Federal es un feudo donde los inquilinos son los vasallos", sentenció en fuerte crítica al modelo de ciudad de Buenos Aires.

Para continuar con el debate sobre si debe o no haber límite a las reelecciones, Insfrán sostuvo: "La alternancia en Formosa la decide el pueblo".

"En Formosa el artículo 132 de su Constitución habla de la periodicidad, dice 'los gobernadores y vice durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelectos'. Hoy el pueblo está decidiendo quién va a ser su próximo gobernante", añadió.

En esta misma línea, y ante la consulta sobre "¿Hasta cuándo hay Gildo Insfrán?", este respondió sin titubear: "Hasta que el pueblo diga".

En esta oportunidad, el gobernador formoseño se enfrenta en las urnas con Fernando Carbajal, de la alianza Juntos por el Cambio, con Francisco Paoltroni del partido Libertad, Trabajo y Progreso y con Fabián Servin del Partido Obrero.

Por otro lado, en sus declaraciones Insfrán también hizo referencia a la recientemente anunciada fórmula presencial de Unión por la Patria, encabezada por Sergio Massa y Agustín Rossi, y sostuvo que "aún no pudo pensar en eso".

"No sé si es la mejor o la peor, el pueblo va a decidir. Hoy es la fórmula posible que permitió una unidad", sostuvo el mandatario formoseño y aclaró que en este escenario "no hay ninguna fórmula ganadora" y "pueden ganar todos".

Finalmente, declaró que no espera la visita de referentes de la política nacional una vez que cierren los comicios. "No he invitado a nadie, no es costumbre nuestra. El que quiera venir, vendrá", concluyó.