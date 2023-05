Horacio Rodríguez Larreta: "Cristina no va a ser candidata porque no la vota nadie"

Horacio Rodríguez Larreta aseguró que "Cristina no va a ser candidata porque no la vota nadie".

Horacio Rodríguez Larreta advirtió que la decisión de Cristina Kirchner de no presentarse como candidata en las próximas elecciones "es un reconocimiento del fracaso del gobierno ".

“Lo de Cristina es hasta tragicómico. Dice que no va a ser candidata a presidenta como si fuera un gran renunciamiento. No va a ser candidata porque no la vota nadie o muy pocos", dijo el Jefe de Gobierno en declaraciones al canal de noticias 24/7 de Neuquén.