Ginés González García contra Alberto Fernández: "No me dejó defenderme"

El exministro de Salud Ginés González García apuntó contra Alberto Fernández al manifestar que el expresidente no lo dejó defenderse tras el escándalo del Vacunatorio VIP que devino en su abrupta salida del gobierno. Por otro lado, le respondió a Martín Guzmán y señaló que en el país no hubo “ cuarentena prolongada”.

"A mí no me dejó defenderme Alberto Fernández. Pero no me gusta hablar de los soldados caídos. No creo que el país necesite tener siempre culpables”, expresó el exministro en diálogo con Splendid AM990.