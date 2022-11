Cerruti pidió disculpas por sus dichos sobre el memorial de las víctimas del Covid

En ese marco, agregó: "Lamento profundamente si algún familiar de víctimas del Covid que ha homenajeado a sus seres queridos dejando simbólicamente piedras, se sintió ofendido por mis palabras. Les pido sinceras disculpas y reitero mi respeto y acompañamiento al dolor y al duelo".

En las últimas horas, Cerruti había publicado en sus redes un fragmento de una recorrida que realizó esta semana en Casa Rosada con la ministra de Igualdad de España, Irene Montero.

Al mostrarle la Plaza de Mayo desde una ventana de la Casa de Gobierno, la portavoz había dicho: “En la fuente… Ahí lo que tenemos ahora, después del Covid, la derecha ha puesto sus piedras recordando a los muertos del Covid”.

La frase generó el repudio generalizado en las redes sociales. El diputado nacional de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy escribió en su cuenta de Twitter: “Las piedras no representan a ´la derecha´. Representan a los argentinos que murieron esperando las vacunas que tu Gobierno regalaba a militantes, amigos y amantes”.

A los pocos minutos, Cerruti borró el video. La vocera presidencial dijo que debió borrar el video de su cuenta porque “la derecha y los libertarios” le habían enviado mensajes violentos. No obstante, sostuvo que las piedras las pusieron en las marchas “los grupos de derecha y libertarios durante la pandemia”.

El ex futbolista Hugo Perico Pérez, quien perdió a su madre durante la pandemia, publicó un video en Twitter donde le respondió a los dichos de Cerruti. El ex jugador de Racing e Independiente dijo:

“Cerruti, no sabes lo que me cuesta hablarte. Creo que ni siquiera le hubiera interesado a mi vieja que sepas de ella, pero yo te voy a contar. Se llamaba Teresa. Mi mamá. La que amo y amaré toda mi vida. La que se me fue con Covid por segunda vez. Sin ningún tipo de síntoma, se fue entregando por no poder ver a sus tres hijos y a sus nietos”, declaró Perico.

Después, se explayó en el vínculo que lo unía con ella: “Mi mamá me enseñó los códigos de la vida junto a mi padre, que se me fue muy temprano también. Hoy soy huérfano de dos padres excelentes, que amaré toda mi vida”.

Embed Para la que nació pobre de corazón. pic.twitter.com/XstcGEqWYe — Hugo Perico Perez / Instagram @pericoperez5 (@HugoPericop5) November 10, 2022

Sin ocultar su indignación, disparó: “Mis padres me enseñaron códigos... Y después de escucharte a vos... No sé con quién querés ganar. Quiero decirte que lo único que mi mamá me daba con la derecha era el mate. Sos muy poca cosa para hablar de los que no están para poderte contestar. Nacer sin nada en el corazón... Sos muy pobre Cerruti, muy pobre”.