Francos: "Es insólito que el Congreso no le haya dado una ley al presidente"

Asimismo, resaltó: “Es insólito que, después de cinco meses, el Congreso no le haya dado una ley al presidente. No tiene ningún parangón con el resto de los presidentes. Nadie pide cheque en blanco, pero todos han tenido leyes para que tuvieran facultades”.

“No se está pidiendo una ley, es algo que están esperando muchos gobernadores para solucionar los problemas que tienen”, advirtió Francos.

Según precisó el ministro, “muchos gobiernos provinciales esperan” la sanción de la ley, por lo que cuestionó a los sectores opositores dialoguistas que “quieren desguazar" la propuesta a través de las distintas modificaciones.

También destacó la tarea de la vicepresidenta Victoria Villarruel durante las negociaciones y tomó distancia de las críticas al interior del gabinete contra el jefe de ministros, Nicolás Posse, sobre quien pesan rumores de renuncia.

En febrero pasado, cuando la ley Bases original naufragó en la votación en particular en Diputados, el presidente descargó su furia por las redes sociales, e incluso publicó una lista con el nombre y apellido de los legisladores “traidores”.

Este jueves, en la habitual conferencia de prensa que brinda Manuel Adorni en la Casa de Gobierno, le preguntaron al vocero si Milei podría tomar una actitud similar si se sigue demorando la ley Bases en el Congreso.

“Entiendo que hay un sector de la política que quiere quedarse en el 10 de diciembre, que le era beneficiosa en términos personales, pero no para el conjunto de los argentinos”, respondió de manera general el funcionario, evitando hacer nombres propios de los supuestos responsables de ponerle trabas al gobierno.

No obstante, siguió: “Los responsables son un sector de la política que no quiere que la Argentina avance, que no quiere que al gobierno le vaya bien y hace todo lo posible para que no avancemos con lo que tenemos que hacer”.

Culpables

Quien sí les puso nombre a los responsables de “trabar” la ley en la Cámara alta fue el diputado oficialista José Luis Espert: culpó a los senadores de la UCR y los ligó al “kirchnerismo”.

“No le busquen el pelo al huevo, déjense de joder. La ley Bases tiene que salir lo más pronto del Senado, no hay que hacerle el juego al kirchnerismo”, se quejó Espert .

El legislador ultraliberal cuestionó que el radicalismo “vote con el kirchnerismo a favor del Fonid” (Fondo Nacional de Incentivo Docente) y recordó que “las provincias ya tienen la plata para pagarles a los maestros, pero no lo quieren hacer”.

“Votar con el kirchnerismo es otra cosa, es votar con un proyecto político de miseria, el kirchnerismo es algo maldito en la Argentina”, advirtió. E insistió en que no se puede “golpear el la columna del plan de reducción de gasto publico y del déficit fiscal”.

Además, criticó a los gobernadores por la ley Bases: “Eso de que les dicen a los diputados «hagan esto», pero después hay que negociar de nuevo por los senadores... Negocien una sola vez, flaco”.

Si el oficialismo logra dictamen en el Senado, la ley Bases sufriría varias modificaciones, de acuerdo a las objeciones que se escucharon en el debate de las comisiones que tratan el proyecto.

De los varios puntos conflictivos, sobresalen dos: el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (Rigi) y la restitución del impuesto a las ganancias.

También hay críticas al blanqueo de capitales y la disminución de la alícuota en Bienes Personales.

En caso de que el Senado voté con modificaciones la ley Bases y el paquete fiscal, ambos proyectos deben volver a la Cámara de Diputados.