Estela de Carlotto, tras su reunión con el Papa: "Si las cosas se dan, va a venir a la Argentina"

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo deslizó que hablaron sobre el gobierno del presidente Javier Milei, aunque no dio precisiones: "Éramos un grupo de argentinos hablando de nuestro país y de muchas cosas que no voy a decir porque no conviene".

Embed Estela y Francisco hoy en el Vaticano. pic.twitter.com/7Aeq9mXJy1 — Abuelas de Plaza de Mayo (@abuelasdifusion) April 18, 2024

"¿Si nos habló de la movilización por las universidades? No, no, no, aprovechamos para hablar de muchas cosas. Él sabe muy bien de las marchas permanentes, del accionar de la policía... pero no perdimos el tiempo en quien no debíamos perderlo. Él ya sabe quién es y nosotros también", manifestó, en clara alusión al líder libertario.

En ese sentido, Carlotto subrayó que el Santo Padre "está enterado de todo" lo que ocurre en el país e insistió: "Es argentino. Quiere venir y, si las cosas dan, va a venir".Finalmente, destacó que el Papa "estuvo afectuoso, tranquilo, no hubiera querido irse, pero se ve que tenía otras cosas que hacer".

"Tengo el orgullo enorme de saber que este argentino es Papa. Lo siento mi hermano menor y lo abracé", concluyó.

La distinción de la Universidad Roma Tre

La Universidad Roma Tre le otorgó a Estela de Carlotto el doctorado cum laude en Lengua y Literatura, por el uso que las Abuelas hicieron del arte para expandir la búsqueda de los nietos desaparecidos durante la última dictadura militar en Argentina entre 1976 y 1983.

Durante el acto, la mujer de 93 años pronunció un discurso en el que volvió a criticar con dureza la política de derechos humanos del gobierno nacional que encabezan Javier Milei y Victoria Villarruel. Recalcó que “algunas de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia están en peligro”, y las vinculó a “los discursos de odio y negacionismo, en muchos casos pronunciados por integrantes del gobierno de turno”.

image - 2024-04-19T113058.987.jpg

“El único camino es la lucha colectiva con amor y perseverancia”, afirmó este miércoles al recibir la distinción de manos del rector de la casa de estudios italiana, Massimiliano Fiorucci, y la profesora Susanna Nanni, impulsora del reconocimiento.