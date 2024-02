Milei recompuso lazos con el Papa y se abre una posible visita a la Argentina

“No me tenía en esa tarea, pero si usted me lo pide, lo hago”, le dijo Milei al Papa, haciendo referencia a una conversación previa que no trascendió, al entrar en la Biblioteca del segundo piso del Palacio Apostólico a las 9 horas locales (5 en Argentina), en donde estuvo hasta las 10 para una reunión privada, informaron fuentes vaticanas.