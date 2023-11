Estela de Carlotto le pedirá una audiencia a Javier Milei: "Hay que seguir luchando"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Abuelas de Plaza de Mayo (@abuelasdifusion)

Además, Carlotto dijo estar a la expectativa de la reunión que tendrá lugar entre la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y quien será su sucesora, Victoria Villarruel.

"No me la puedo imaginar. Son dos personas inteligentes, Cristina ya sabemos quién es, y a Victoria le encanta hablar mal de mí, pero no me afecta porque ya pasó. Lo más importante es sostener el espacio que tiene Abuelas para que no se cierre. También queremos que siga funcionando la Secretaría de Derechos Humanos, y que la ex ESMA sea respetada como espacio porque fue reconocida por la Unesco", destacó.

Al respecto, Carlotto sostuvo que Victoria Villarruel "no va a poder cerrar la ex ESMA, porque es un monumento histórico internacional", y porque el trabajo que los organismos de derechos humamos desarrollan allí "es garantía para que no se toquen".

En tanto, Carlotto recordó que las Abuelas "hemos luchado contra lo peor, contra las armas que nos apuntaban en la plaza, contra las corridas y las ofensas", además, en estos 45 años, "hemos traído nietos del exterior, y conseguido estrategias sanas para que los nietos conozcan su identidad".

El domingo pasado, con el resultado del balotaje, "me dormí angustiada, con mi nieta llorando en mis brazos, y al otro día me desperté fresca", concluyó.