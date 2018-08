"En vez de socios del pasado, elegimos ser protagonistas del futuro", afirmó Lifschitz

El gobernador Miguel Lifschitz encabezó hoy un encuentro sobre la Reforma de la Constitución de Santa Fe. "Hoy es un día importante para este espacio que hemos construido desde la diversidad. Es un hito importante que nos encuentra unidos en un buen momento y frente al desafío de llevar adelante un debate profundo sobre la necesidad de la Reforma Constitucional. Y en lugar de ser socios del pasados, elegimos ser protagonistas del futuro", afirmó.

"Esta provincia, como el resto del país —cuando salió de la dictadura en 1983— tenía enormes expectativas con la democracia. Las reformas se hicieron en otras provincias, pero no aquí. Las transformaciones debieron esperar casi un cuarto de siglo, hasta 2007, cuando comenzaron los cambios de verdad".

Lifschitz resaltó que "ahí empezó una nueva educación, una nueva salud, el reconocimiento como políticas de Estado de la cultura y la innovación, del hábitat, de la energía; más tarde del medio ambiente y de la ciencia y tecnología. Temas que estaban absolutamente ausentes de la agenda política de esta provincia de Santa Fe. Y la frutilla del postre de ese cambio institucional que nos queda pendiente es justamente la Reforma de la Constitución".

>> Leer más: Buscan garantizar el debate reformista en la Cámara baja





"Miles de ciudadanos participaron en la construcción de un proyecto de Reforma Constitucional en Santa Fe. Este año era el año ideal para llevar a cabo este debate porque no había elecciones y ahí aparecieron las excusas permanentes para posponer el proyecto, la discusión y el debate. Nosotros vamos a seguir impulsando los cambios y el avance de Santa Fe porque ese es nuestro propósito y el fin por el cual la gente nos vota y hemos llegado al gobierno; no para mantener el status quo. Nuestro compromiso con los ciudadanos de esta provincia es impulsar los cambios y las transformaciones sin especular si me conviene o no me conviene".

Dijo que "hoy estamos con todas las fuerzas. Estamos arriba de la ola, estamos marcando la agenda política de la provincia de Santa Fe. Estamos llenando de obras toda la geografía de esta extensa y diversa provincia. Hoy hay 40 mil familias santafesinas que tienen un sueldo a fin de mes gracias a la obra pública de la provincia. Estamos haciendo crecer la salud pública hasta límites jamás pensados en la Argentina; construyendo un modelo de educación que es el más exitoso en inclusión y en calidad; promoviendo una economía competitiva, integrada, sustentable y circular, una economía moderna".





"Este miércoles los legisladores asumirán el desafío de ir por el futuro, sin importar a quién conviene, que con sólidos argumentos (como los que aquí se expusieron) van a levantar la bandera del constitucionalismo de vanguardia que desde hace 200 años ha caracterizado a las fuerzas políticas progresistas de esta provincia en el siglo XIX, XX y XXI. Si mañana tenemos más de 34 legisladores que creen en esta necesidad de la Reforma, habremos avanzado y dado un paso adelante. Pero, si no es así, también habremos ganado porque hemos ganado en el debate público con los miles de santafesino que participaron y con quienes pusieron su empeño para que este proyecto avance. No habrá sido en vano, preparamos un camino para que el próximo período de gobierno en 2020 podamos lograrlo", destacó el gobernador.

También agradeció especialmente "a todos los legisladores, intendentes y presidentes de comuna, a los militantes, a los integrantes de nuestros equipos de trabajo, a los ciudadanos que colaboraron, a los especialistas, a los académicos, a los expertos, a todas las personas que fueron parte de este maravilloso proceso de construcción participativa de un proyecto constitucional. Acá hay un proyecto abierto, democrático y plural para reformar la Constitución".

>> Leer más: El Interbloque Igualdad resolvió rechazar la reforma constitucional





"Este miércoles vamos a estar del lado del lado del futuro, del lado de la historia, del lado progresista de la sociedad y no del lado conservador, porque estamos del lado del pueblo que siempre quiere más y mejor democracia. Vamos a ser coherentes con nuestra historia y podemos decir con orgullo que hicimos lo que habíamos prometido: impulsar la Reforma y que lo seguiremos haciendo hasta lograr el objetivo", concluyó.





Escribir a fuego en la Carta Magna

Por su parte, el diputado provincial y presidente del bloque Socialista, Rubén Galassi, afirmó que "muchos derechos que hoy garantizamos no vinieron para quedarse si no están en la Constitución, mañana puede venir otro gobierno y borrar lo que en tantos años nos ha costado construir en Santa Fe. Los diputados y diputadas tenemos una responsabilidad de habilitar el proceso de reforma y vamos a pedir que la Constitución se reforme porque es un paso más en esta transformación que estamos haciendo en Santa Fe".

El diputado provincial y presidente de la Unión Cívica Radical, Julián Galdeano, afirmó en tanto que "más allá de algunas diferencias, algunas evidentes, algunas no tanto, algunas miradas distintas que podamos tener, siempre nos caracterizamos por buscar aquellos puntos en los que coincidíamos y trabajar fuertemente sobre esas coincidencias, y hoy es uno de ellos. Porque este desafío de encarar, de aggiornar, de actualizar, de modificar nuestra Constitución provincial, no es un desafío de los partidos políticos que estamos acá, ni lo hacemos solamente por una cuestión electoralista o partidista. Ratificó el compromiso del radicalismo de acompañar este proceso, sin especulaciones, pensando en el futuro de todos y dejando de lado las diferencias, porque el verdadero adversario del Santa Fe que intentamos construir está camuflado pensando en volver hacia atrás".

>> Leer más: Diputados convoca a una sesión especial para tratar la reforma constitucional





A su vez, el diputado provincial por el Partido Demócrata Progresista Gabriel Real manifestó: "Tenemos que preguntarnos si realmente hace falta y existe la necesidad de una Reforma Constitucional. Junto con Mendoza, somos las provincias con las constituciones más viejas que hay en el país. Nosotros vamos a dar el debate y vamos a explicar todas las veces que haga falta el por qué Santa Fe necesita avanzar en su calidad institucional, en este caso, con la Reforma Constitucional".

El diputado provincial Ariel Bermúdez (Creo), a su turno, dijo: "Somos reformistas porque somos coherentes con nuestra historia y nuestra historia es la de un espacio político que ha elegido priorizar sus convicciones. Con estas convicciones reafirmamos nuestra pertenencia a este Frente. ¿Cómo le voy a explicar a mi hija Alfonsina que esta Constitución está hecha nada más que por varones y que cuando se modificó hubo dos mujeres solamente que estuvieron participando? ¿Cómo podemos sostener una Constitución de mediados de siglo pasado que quedó desactualizada en los tiempos modernos? Creo en una Constitución para el siglo XXI, en las personas que respaldan con los hechos sus palabras, en la transparencia, en la paridad de género, en el futuro sustentable, en una provincia inclusiva, ecológica y feminista".

>> Leer más: El radicalismo santafesino adelantó que le dará su apoyo a la reforma constitucional





Por su parte, la diputada provincial Alicia Gutiérrez, del partido SI, afirmó que "la Constitución es un cuerpo de derechos, valores y principios necesarios para todos los santafesinos y nosotros tenemos ideas para modificarla, como el acceso a la educación, ampliar el derecho a la salud, los derechos sexuales y reproductivos, incluir la paridad de género, el lenguaje inclusivo, entre otros".

"Tenemos que asegurarle a las futuras generaciones que esto que hoy es un derecho no se vuelva para atrás. Ese es el deseo de todos los progresista, porque muchas veces se critican políticas públicas y se desconoce que en otras provincias no se hace efectivo ni la mitad de los derechos que nosotros tenemos en educación, salud y otros temas en la provincia de Santa Fe", añadió Gutiérrez, y finalizó manifestando que la reforma "es un paso muy importante para ampliar la democracia".

Por último, la diputada provincial Verónica Benas (Partido Pares) manifestó: "Insistimos tanto en la Reforma de la Constitución porque queremos garantizar más derechos, fortalecer el Estado e incorporar mecanismos que ayuden a consolidar la democracia en Santa Fe. Nosotras venimos de una gran lucha y eso nos lleva a lugares que tenemos que consagrar en una reforma. La paridad de género es un compromiso. En todos los lugares del Estado, la mujer tiene que compartir por igual la toma de decisiones y queremos que la Constitución lo garantice".

Durante la actividad, llevada a cabo en el Centro Cultural Provincial de la ciudad de Santa Fe, también participaron el diputado y exgobernador de la provincia, Antonio Bonfatti; los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías; de Economía y Finanzas, Gonzalo Saglione; de Educación, Claudia Balagué; de Seguridad, Maximiliano Pullaro; de Infraestructura y Transporte, José Garibay; de Obras Públicas, Pedro Morini; de Salud, Andrea Uboldi; de Desarrollo Social, Jorge Alvarez; de Trabajo y Seguridad Social, Julio Genesini; de Innovación y Cultura, María de los Ángeles González; de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Érica Hynes; de Medio Ambiente, Jacinto Esperanza; los secretarios de Estado del Hábitat, Diego Leone, y de Energía, Verónica Geese; el fiscal de Estado, Pablo Saccone; el asesor de gabinete, Juan Carlos Zabalza; los diputados provinciales María Cecilia Ayala, Inés Bertero, Joaquín Blanco, Clara García, Julio Garibaldi, Héctor Gregoret, Jorge Henn, Omar Martínez, Edgardo Martino, Fabián Palo Oliver, Oscar Pieroni, María Victoria Tejeda, Patricia Tepp y Stella Jacuzzi; los senadores Germán Giacomino, Lisandro Enrico, Orfilio Marcón, Hugo Rasetto y Miguel González; intendentes y presidentes comunales; autoridades del Tribunal de Cuentas y de la Defensoría del Pueblo de la provincia; autoridades nacionales, provinciales y municipales; y autoridades partidarias, concejales locales y de diversas localidades de la provincia.