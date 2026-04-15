La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

Colapinto saldrá nuevamente a la pista antes de su exhibición en Buenos Aires

El argentino tendrá una sesión especial con Alpine en Silverstone este miércoles, antes de su regreso al país para correr en las calles de la capital

15 de abril 2026 · 10:48hs
Franco Colapinto correrá unos 200 kilómetros este miércoles en Silverstone.

Franco Colapinto correrá unos 200 kilómetros este miércoles en Silverstone.

Franco Colapinto le saca provecho al receso forzado de la Fórmula 1 tras la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita que iban a disputarse durante abril. Además de la exhibición que protagonizará en Buenos Aires, el argentino saldrá a la pista en Silverstone este miércoles con Alpine.

La escudería francesa subirá al pilarense al A526 en el marco de un día de filmación y será el responsable de completar los 200 kilómetros permitidos por el reglamento para este tipo de pruebas.

Según destacó el medio especializado Motorsport, Colapinto podrá dar 33 vueltas en el circuito inglés donde se disputará el Gran Premio de Gran Bretaña el próximo domingo 5 de julio.

Al respecto, aclararon que Alpine solamente podrá utilizar neumáticos de demostración de Pirelli y no los habituales de cada carrera, además de que con esta sesión completarán los dos días de filmación permitidos como máximo para cada escudería a lo largo de la temporada, ya que anteriormente lo había realizado Pierre Gasly en este mismo circuito el pasado 21 de enero.

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Franco Colapinto trabaja en pleno receso

Luego de las primeras tres rondas del año, y la decepcionante carrera en Japón para Colapinto, el piloto de 22 años trabajó durante las últimas semanas con el equipo para analizar detalladamente el rendimiento del monoplaza. Con solamente un punto ganado en el GP de China, el argentino sufrió diferentes imprevistos ajenos a él que le afectaron directamente a sus resultados.

>> Leer más: Un nuevo libro de Juan Manuel Fangio, la historia del mito, del hombre con sus luces y sombras detrás

Desde el medio especializado remarcaron que “Alpine tuvo un sólido inicio de la temporada” y se encuentra 5º en el Campeonato de Constructores. Por su parte, Colapinto viajará a Buenos Aires en los próximos días, para preparar la exhibición del 26 de abril.

Un paso en falso en Japón

El coche de seguridad me volvió a perjudicar. Creo que, viendo el ritmo, hice una buena largada, estaba detrás de Liam (Lawson), estaba gestionando los neumáticos y parecía bastante más rápido que él. Y al final Liam terminó noveno”, explicó Colapinto en Suzuka, según consignó Motorsport.

A su vez, agregó: “Creo que teníamos el ritmo. Otra vez es una pena haber clasificado atrás, porque eso nos dejó en desventaja. Pero el ritmo de hoy no parecía malo, simplemente quedé muy atrapado detrás de todos. Atrapado detrás de Liam, atrapado detrás de Carlos durante la carrera, y no se puede adelantar”.

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