"En un año, Rosario tendrá parámetros mucho más tolerables de delitos"

En las Paso el triunfo fue holgado. ¿Eso terminó condicionando la campaña para las generales, en función de esforzarse en cuidar lo logrado?

(Maximiliano Pullaro) Trabajamos la elección general como si hubiésemos empatado en las Paso, más allá del resultado importante que se dio en julio. Al otro día de las primarias ya estábamos con Gisela recorriendo la provincia, fuimos a las 19 cabeceras de los departamentos a agradecerles a los vecinos el acompañamiento electoral y seguimos después con el diseño y fortalecimiento de Unidos, donde confluyeron las listas y los equipos técnicos de cada espacio y se enriquecieron las propuestas para todas las categorías. Siento que llegamos muy bien para el domingo.

¿La unidad de la coalición, después de una primaria áspera, está garantizada de cara a un eventual gobierno?

(MP) Absolutamente, verán que el domingo vamos a estar juntos, lo que es la coalición y sus 15 partidos políticos, no solo para dar un mensaje de unidad sino de responsabilidad ante toda la provincia, porque los problemas que tenemos son serios y ameritan que todos pongamos lo mejor de cada uno.

(GS) La Argentina transita momentos muy difíciles, donde la provincia también necesita ser defendida. Tanto (la senadora nacional) Carolina Losada como (la diputada) Mónica Fein tienen funciones legislativas muy importantes y son piezas clave para la defensa de Santa Fe. En eso venimos trabajando también.

MPGS2.jpeg "Unidos sintetiza las respuestas a los dolores que tiene la sociedad santafesina", dijo Pullaro. Foto: Virginia Benedetto / La Capital.

¿El spot vinculándolos con Amalia Granata terminó ensuciando la campaña?

(MP) Viene del gobierno provincial, porque la que auspicia esas publicaciones falsas es la misma empresa que promociona manifestaciones políticas del ministro (de Gestión Pública) Marcos Corach y de los candidatos de Juntos Avancemos. Preocupa eso porque no fortalece el sistema democrático. Por eso aclaramos y pedimos que acompañen a nuestra lista de legisladores, a Clara García para Diputados. Es importante para nosotros que Clara pueda ganar en esa categoría.

¿La puja en la Cámara baja no es menor en pos de la gobernabilidad?

(GS) Es clave para que las leyes que el gobernador necesite no encuentren palos en la rueda, también para tener debates serios y sin chicanas políticas. Por ejemplo: en un momento de tanta dificultad, que alguien diga que no quiere sancionar la adhesión a la ley de narcomenudeo, como viene ocurriendo, nos complicaría mucho.

¿Hay un escenario de tres tercios en Diputados?

(MP) Unidos está muy bien en todas las categorías porque sintetiza las respuestas a los dolores que tiene la sociedad santafesina. Es un programa de gobierno que esperamos se pueda manifestar con Clara en Diputados, con Ciro Seisas en el Senado y con Pablo Javkin como intendente de Rosario.

¿Cómo ven la pelea electoral por Rosario?

(MP) La vemos muy bien, porque a Rosario la dejaron sola durante cuatro años. La abandonaron la Nación y Omar Perotti, quien no vino a la ciudad, no dio la cara ni gestionó acá. Y el intendente pagó el costo político por los problemas del gobernador, por problemas ajenos de la provincia y de la Nación. El impulso que tiene Unidos en Rosario, que fue muy contundente en la primaria, hace que la sociedad vea una luz de salida, que es el trabajo en equipo. Es lo que le permitirá a Pablo ganar muy bien la elección. Además, sería injusto que el kirchnerismo de Juan Monteverde, que ha provocado la inmensa mayoría de los problemas que registra la provincia y, en especial, Rosario, obtenga la Intendencia.

MPGS3.jpeg Scaglia: "El domingo se pone en juego quién resolverá sobre la educación, la salud y la seguridad de la provincia". Foto: Virginia Benedetto / La Capital.

En ese marco, y de cara a un eventual triunfo, ¿preocupa cómo será la transición?

(GS) Pedimos compromiso, que la transición empiece lo más rápido posible, que el gobernador nos convoque y que los ministros se pongan a disposición de los equipos de Unidos. Y, sobre todo, que haya responsabilidad fiscal en lo que viene y que las cuentas y todo lo que tiene que ver con lo público, se cuiden. Porque muchas veces empiezan con nombramientos o adjudicaciones que no tienen que ocurrir. En 2019 sí hubo voluntad, el tema fue cómo Perotti encaró esa transición.

Gestionar la seguridad no deja de implicar un dolor de cabeza en Santa Fe. ¿El desafío es cada vez mayor habiendo sido ministro del área?

(MP) Ni en el reciente debate me rebatieron estos datos: fui el único ministro que logró bajar a la mitad la violencia en Rosario y el delito por tres o por cuatro. Lo que no significa que estábamos bien, pero estábamos mucho mejor. Teníamos la mitad de violencia, tres veces menos de robos y cuatro veces menos de hurtos. Estamos entusiasmados y puedo asegurar que, en un año, Rosario tendrá parámetros mucho más tolerables de delitos. Será otra ciudad. No voy a prometer paz y orden, sí decir qué es lo que haremos: más de 200 móviles en las calles, cárceles para presos de alto perfil, volver a perseguir y golpear fuertemente a las organizaciones criminales complejas, sacar la policía a la calle en la faz preventiva y mejorar sus recursos.

¿Preocupa que el mensaje detrás de Javier Milei se cuele en la definición provincial?

(MP) En julio, el 80 por ciento del electorado santafesino, y más, les dijo “no” a los gobiernos provincial y nacional. En agosto, el 79% del electorado les dijo “no” al gobierno nacional y a los candidatos de Perotti, y volvió a pedir un cambio. Creo que los votantes son muy claros en lo que están exigiendo y vamos a sintetizar esa propuesta de cambio.