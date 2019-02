En Rosario habrá internas en Cambiemos y en el Frente Progresista

Pablo Javkin y Verónica Irizar rivalizarán en el Frente Progresista. A Roberto Sukerman no le asoma un competidor en el PJ. López Molina va a internas con el radical Boasso.

Pablo Javkin y Verónica Irizar rivalizarán en el Frente Progresista. A Roberto Sukerman no le asoma un competidor en el PJ. López Molina va a internas con el radical Boasso.

A diferencia de lo que ocurren en otras categorías, las Paso en Rosario para dirimir las candidaturas a intendente tendrá, al menos, dos competencias: una el Frente Progresista y otra en el espacio Cambiemos.

En la coalición oficialista, que gobierna la ciudad desde 1995, dirimirán fuerzas Verónica Irizar y Pablo Javkin. Ambos tienen actualmente una banca en el Concejo Municipal.

Por Cambiemos, disputarán Roy López Molina y Jorge Boasso, si es que no hay novedades de último momento y no logran convencer al ex concejal radical que decline su postulación para que vaya en soledad el referente macrista.

En el peronismo, lo único seguro es que el candidato de la unidad es Roberto Sukerman. No estaba confirmado hasta anoche si el concejal Juan Monteverde, que se presenta como postulante a la Intendencia por Ciudad Futura, irá a las Paso a competir contra el ex director de la Ansés o va por su cuenta representando únicamente a su espacio político.

En la interna del Frente Progresista, Javkin intentará tomarse revancha de la elección que perdió en 2015 contra Mónica Fein, quien resultó reelecta intendenta en las generales.

Javkin armó el espacio Creo, donde confluyen referencias que provienen del radicalismo y de otros sectores cercanos al Frente Progresista.

Detrás de la precandidatura a intendente de Javkin se anotó la lista de concejales encabezada por concejala radical María Eugenia Schmuck y el integrante de la junta directiva del Partido Provincial Creo, Fabrizio Fiatti, en los primeros lugares de la nómina.

Irizar, por su parte, ya cuenta con experiencia en la gestión municipal (fue secretaria de Hacienda del primer mandato de Fein) y tiene detrás de su precandidatura a todo la estructura partidaria del socialismo, que logró unir en su nominación a las diferentes vertientes del Partido Socialista.

Por eso sorprendió que anote como cabeza de lista para el Concejo a una extrapartidaria, la periodista Susana Rueda, quien nunca ocultó su origen peronista. En segundo lugar irá el concejal y secretario general del PS provincial, Enrique Estévez, seguido por la directora del Distrito Norte Villa Hortensia, Mónica Ferrero.

En Cambiemos, Roy López Molina intentará lo que por poco logra Anita Martínez en 2015: alcanzar el poder en la Intendencia rosarina. Pero para eso, primero deberá pasar el filtro de la interna con Jorge Boasso. El ex concejal radical (compañero de fórmula de Miguel Del Sel en 2015) anunció ayer bien temprano por su cuenta de Twitter que se presentará en las Paso para competir con López Molina. La lista a concejal que lleva a Boasso será liderada por el dirigente radical Claudio "Choco" Díaz.

La nómina de precandidatos a ediles que apoyará la candidatura de López Molina será encabezada por la ex presidenta del Concejo, Daniela León; seguida por el actual titular del Palacio Vasallo, Alejandro Roselló; Nicolás Sgarra; la presidenta del Colegio de Médicos de Rosario, Angela Prigione, y la actual edila Agustina Bouza.

El caso de León es todo un ejemplo de "movilidad política". Fue electa en su momento concejala por el Frente Progresista, buscó luego sin éxito la reelección por el Frente Renovador en 2017 y ahora intentará volver al Palacio Vasallo (fue incluso presidenta del Concejo Municipal) pero de la mano de Cambiemos.

Al Senado

Los distintos frentes políticos también definieron sus precandidatos a senador por el departamento Rosario.

La intendenta Mónica Fein confirmó que será la candidata del Frente Progresista en esta categoría. Lo hizo bien temprano a través de un breve posteo por las redes sociales. "Siempre dije que cuando dejara de ser Intendenta iba a seguir defendiendo a la ciudad. Es por eso que asumo con gran orgullo el desafío de ser precandidata a senadora por el Departamento Rosario, para profundizar la mirada Metropolitana y seguir estando cerca de la gente", escribió. Miguel Cappiello, quien aspiraba a ser candidato a intendente, va de suplennte de Fein.

Fein competirá por ese cargo dentro del Frente Progresista con el funcionario municipal Nicolás Gianelloni, que representa al sector que lidera Pablo Javkin.

Por Cambiemos, el ex concejal radical Martín Rosúa será el candidato de Cambiemos a senador departamental por Rosario.

El dirigente radical (fue concejal por el Frente Progresista y también funcionario municipal de Fein) representará en esta categoría al sector que en Rosario se referencia en Roy López Molina.

Y en el peronismo, la edila Norma López, también confirmó que será precandidata a senadora departamental por Rosario. También lo hizo a la tarde, bastante lejos del horario tope para el cierre de listas. "Asumo un nuevo desafío con el orgullo de levantar las banderas de siempre. Gracias a los compañeros y compañeras de la ciudad y la provincia", escribió la concejala peronista en las redes sociales.