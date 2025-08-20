La Capital | Zoom | Sabrina Rojas

Sabrina Rojas salió a bancar a Gimena Accardi tras la infidelidad

Tras la confesión de la actriz, Sabrina Rojas encendió el debate sobre cómo la sociedad juzga distinto a hombres y mujeres

20 de agosto 2025 · 12:36hs
Sabrina Rojas hizo un fuerte descargo en redes sociales

Sabrina Rojas hizo un fuerte descargo en redes sociales

Después de 18 años juntos, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi pusieron fin a su relación. En las últimas horas, sin embargo, la ex pareja volvió a estar en el centro de todas las conversaciones cuando Gimena admitió públicamente que le había sido infiel.

Ahora bien, tras sus declaraciones en el canal de streaming Olga, las redes sociales estallaron con especulaciones y debates. De hecho, a la salida del programa, la actriz confesó que iba a alejarse por un tiempo de las plataformas digitales, luego de recibir una catarata de mensajes de odio.

En ese marco, Sabrina Rojas salió a respaldarla. La ex pareja de Luciano Castro no solo apoyó a Gimena, sino que además aprovechó para dejar un fuerte mensaje. Su reacción rápidamente se viralizó y abrió un nuevo debate.

Las declaraciones de Sabrina Rojas

A través de sus historias de instagram, Sabrina Rojas expresó su apoyo a Gime Accardi y cuestionó el modo en que la sociedad señala a las mujeres remarcando la diferencia de trato con los hombres.

“Estamos viendo un gran ejemplo para reflexionar lo injusto que somos siempre con las mujeres”, comenzó contundente la actriz.

Luego, agregó: . Ellos son infieles y es casi anecdótico, lo entendemos porque está en su naturaleza, hasta lo tocamos de manera divertida, aún cuando hay hijos de por medio”,

En ese sentido, señaló la clara diferencia cuando la infiel es la mujer: “Se juzga como un gran pecado, al punto de que se ve obligada a dar explicaciones y reconocer públicamente su ‘pecado’ (algo que jamás hará un hombre) porque nadie lo presiona por su accionar”.

image

Franco Ramseyer protagoniza Los hombres vuelven al monte, una de las propuestas que se podrá ver este finde como parte de la agenda teatral rosarina

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

El quinteto rosarino Experiencia Piazzolla recupera el espíritu de la formación de Astor en un concierto gratuito

Experiencia Piazzolla dará un concierto gratuito en el Centro Cultural Parque España

Cazzu sorpendió a un participante de La Voz Argetnina con una insólita pregunta

La picante pregunta de Cazzu en "La Voz Argentina": "¿Estás soltero vos?"

“UPA 4. Una primavera en Atenas” es una de las películas argentinas que se podrá ver en la 21ª edición del Bafici Rosario

La fiesta del cine independiente llega a Rosario con el Bafici

