En el peronismo santafesino marcan límites y desestiman saltos hacia Unidos

“Hay banderas que no vamos a negociar”, aseveró Guillermo Cornaglia, el flamante jefe del justicialismo provincial

Pese a que por esos días destacaron los pronunciamientos públicos de la vicegobernadora Gisela Scaglia y el titular de la UCR de Santa Fe, el senador provincial Felipe Michlig, acicateando la ampliación de la coalición oficialista, durante el último plenario de Unidos la posibilidad de extender un convite a La Libertad Avanza (LLA) o sectores del peronismo quedó en pausa.

En ese sentido, Cornaglia recogió el guante. “A título personal, creo que si en la última campaña aseguramos que no se tocaba la cláusula gatillo, y lo primero que hicieron (en el gobierno provincial) fue sacarla, si a los docentes no le damos la posibilidad de un reclamo salarial justo, diría que no —a una eventual incorporación a Unidos—”, afirmó el dirigente, en declaraciones al programa #HoraPolítica (Somos Rosario y Express Fan).

“Quiero ayudar y considero que no debemos oponernos por el simple hecho de estar en otra vereda, pero hay banderas que no vamos a negociar”, sentenció Cornaglia.

Lo que vendrá

De cara al año próximo, el jefe del PJ santafesino se mostró optimista: “Nos irá muy bien porque en 2025, a la altura de las elecciones, la gente irá perdiendo la esperanza que todavía conserva”.

“En los últimos comicios la gente votó en base a la confianza de que le iban a cambiar el modo de vida. Hoy, caminando por distintos puntos de la provincia, comprobamos que la ciudadanía está decepcionada. Hay muchos que no llegan al día 14 con el sueldo, ni hablar de los que perdieron su trabajo”, graficó Cornaglia.

>> Leer más: Pullaro y los popes de Unidos hacen balance con críticas y elogios inesperados a Milei

En esa línea, el dirigente concluyó: “Por todos esos motivos, el peronismo tiene que ser inteligente y encarar los próximos comicios en unidad. No hay que pensar sólo en ganar sino que debemos prepararnos para no reiterar, cuando volvamos a gobernar, los errores que cometimos en la última gestión”.

El exsenador asumió al frente del PJ de Santa Fe con la misión de reconstruir, en base al diálogo, una fuerza política en estado de crisis interna desde 2023, cuando fue golpeada tanto por la pérdida de la Casa Gris a manos de Unidos como por el desembarco de Javier Milei en la Presidencia de la Nación.