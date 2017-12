"En el pacto fiscal hubo una coerción a los gobernadores"

picante. El ex gobernador cuestionó a la gestión de Macri.

picante. El ex gobernador cuestionó a la gestión de Macri. Leonardo Vincenti

El presidente de la Cámara de Diputados santafesina, Antonio Bonfatti, trazó ayer un balance anual del trabajo en ese cuerpo y, en ese marco, afirmó que hubo "coerción" del gobierno nacional a los mandatarios provinciales en la firma del pacto fiscal, descartó una alianza electoral del socialismo con el kirchnerismo y reiteró que el año próximo sería "adecuado" para encarar una reforma constitucional.

"En Diputados hubo un trabajo responsable. No se pueden imponer las cosas, por eso acá primó el diálogo y el consenso", resumió Bonfatti al reseñar el año de labor legislativa junto a autoridades parlamentarias y de los distintos bloques del órgano que preside desde que dejó la Casa Gris, en diciembre de 2015.

Pero, antes de la conferencia de prensa ofrecida en el hall del Palacio Legislativo, Bonfatti también realizó picantes declaraciones políticas acerca del reciente pacto fiscal firmado por los gobernadores, el mapa político santafesino y la proyectada reforma constitucional en la provincia.

El socialista sostuvo que en la firma del pacto hubo "una imposición y una coerción a los gobernadores" y afirmó que "las decisiones que está tomando el gobierno nacional en materia económica son precipitadas y equivocadas" y apuntan, "más que nada, a resolver un problema de déficit fiscal, pero cortando el hilo por lo más delgado: los jubilados y los trabajadores".

"Si no se firmaba el denominado consenso fiscal, a los gobernadores les quitan el fondo sojero y el reconocimiento a las Cajas de jubilaciones provinciales, sigue el juicio la provincia de Buenos Aires y no reconocen la deuda que tiene la Nación. Entonces, no fue un consenso sino una imposición y una coerción a los gobernadores para la firma. Lamentablemente, si se hubiesen mantenido firme todos... Pero nuestro gobernador fue el último que firmó", reconoció Bonfatti sobre la posición de Miguel Lifschitz.

Sobre la proyectada reforma constitucional, el ex mandatario provincial opinó que 2018 "sería adecuado para dar ese debate, porque no es un año electoral, y la Carta Magna amerita un tratamiento en el que se involucren la mayor cantidad de instituciones y ciudadanos".

Finalmente, Bonfatti descartó, más allá de algunas coincidencias programáticas o ideológicas, una eventual alianza electoral con el kirchnerismo en la coalición centroizquierda que pretende replantearse desde el Frente Progresista (FPCyS).

"No creo que podamos coincidir con el kirchnerismo por todo lo que ha significado su soberbia y su corrupción", subrayó el diputado.

Según la reseña parlamentaria que hizo pública Bonfatti, se realizó un total de 17 sesiones ordinarias, en cuyo marco ingresaron 1.038 proyectos (contabilizando 391 de comunicación, 183 de declaración, 99 de resolución y 365 de ley, de los cuales aprobaron 567).

Entre las 141 iniciativas aprobadas, 105 instadas por diputados y senadores y 36 mensajes del Ejecutivo, se destacan las modificaciones al Código Procesal Penal, el traspaso de causas y personal al nuevo Sistema Penal, la creación del Fondo de Inversión y Desarrollo, los programas Acceso Justo al Hábitat y Abre Vida, la rebaja impositiva a los créditos hipotecarios, el apoyo a la Casa Gris en la gestión del cobro de la deuda por coparticipación, las leyes de licencia laboral por violencia de género y de tierras y aguas y la expropiación del terreno de calle Salta 2141, en Rosario.