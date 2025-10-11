Atlético del Rosario hizo lo que debía y consiguió el ascenso al Top 14 de la Urba

Derrotó de visitante a San Andrés con punto bonus y aprovechó el resultado de Champagnat para subir una fecha antes del final al círculo superior de la Urba

Atlético del Rosario hizo historia y regresó enseguida a la primera división, que ahora será el Top 14 de la Urba.

El festejo interminable de toda la delegación de Atlético del Rosario, tras la victoria ante San Andrés y el ascenso al Top 14 de la Urba.

Un año después del triste descenso, Atlético del Rosario no perdió el tiempo y, a una fecha del final del torneo de Primera A consiguió el ascenso a la primera división de la Urba , que será a partir de 2026 el Top 14. Para eso ganó a lo campeón en la visita a San Andrés por 70 a 24.

A la penúltima fecha de la Primera A, Copa Banco Macro, llegaron Los Matreros con 83, Atlético del Rosario con 82 y Champagnat con 78. Y los rosarinos tenían el handicap de que en la última fecha se enfrentarán sus dos rivales. Pero podían ascender en esta y lo lograron.

Para eso goleó a San Andrés después de un primer tiempo que en el inicio fue parejo y se benefició por la derrota de Champagnat en su visita a Hurling, 34 a 31.

Mientras, Los Matreros también festejaron el ascenso tras las desilusiones de 2023 y 2024, gracias a su gran victoria sobre Olivos por 62 a 22.

Por lo tanto, el sábado próximo el pasaje Gould se vestirá de fiesta para celebrar el ascenso ante Universitario de La Plata. Tal vez el bonus sea el campeonato, ya que Champagnat recibirá a Los Matreros.

Una victoria tremenda de Atlético del Rosario

Mucho público acompañó desde Rosario la actuación de Plaza, que empezó perdiendo, lo dio vuelta y otra vez quedó abajo en ese primer cuarto de hora, donde San Andrés le hizo fuerza en serio.

Pero ya ese primer try de Felipe Nogués fue el anticipo de una gran tarde para Plaza, que cuando convirtió el segundo a través de Tomás Malanos hizo suyo definitivamente el partido pese que San Andrés solo bajó los brazos en el último cuarto de hora del partido.

Así, con otro try de Felipe Nogués, Plaza se fue al descanso 28 a 10, siempre con las conversiones de Manuel Nogués, que también marcó de penal.

El complemento empezó con un try de San Andrés y la respuesta inmediata de Plaza a través de Bautista Estelles. Un nuevo try del local y la respuesta de Valentino Marciali fue el comienzo del final.

A partir de ahí fue un monólogo rosarino y dos veces el ingresado Tomás Cornejo y Santiago Casals estiraron la diferencia a 70 a 24.

El final encontró a todo Atlético del Rosario celebrando junto a la tribuna que albergó a sus seguidores y familiares, con el respetuoso aplauso de todo San Andrés. El sueño del regreso se cumplió más temprano que tarde.ss

El conjunto rosarino formó en la gloriosa tarde del ascenso con Agustín Fernández, Valentino Marciali, Lisandro Dipierri, José Caceres, Octavio Capella, Ignacio Sapino, Santiago Casals, Lucas Malanos, Felipe Nogués, manuel Nogués, Nicolás Casals, Pedro De Haro, Bautista Estelles, Tomás Malanos y Martín Elías.