Elecciones 2025: Virginia Gallardo, Porcel JR, el Turco García serán los "candidatos famosos" de los próximos comicios

La ex "chica Playboy" Karen Reichardt será la segunda en la lista de José Luis Espert. Fernando Burlando y el streamer “Tronco” Figliuolo también jugarán en las elecciones de octubre

Los cierres de listas siempre dejan grandes sorpresas. Esta vez, varios famosos se presentarán como candidatos en las elecciones legislativas nacionales , programadas para el próximo 26 de octubre. En ese sentido , la ex vedette Virginia Gallardo, el exfutbolista Claudio "Turco" García y el humorista Jorge Porcel Junior son solo algunos de los nombres de los mediáticos que figurarán en la listas de los últimos comicios que tomarán lugar este 2025.

En esa misma línea, también entrarán en la contienda electoral la modelo Karen Reichardt , conocida por su participación en las tapas de la revista PlayBoy, el ex jugador de Independiente y River Carlos Enrique, la periodista de espectáculos Evelyn Von Brocke, el mediático abogado Fernando Burlando y Sergio “Tronco” Figliuolo, una de las figuras del streaming Neura, con vínculos personales con Javier Milei.

De esta manera, un gran números de mediáticos figurarán en las listas de las elecciones de octubre . Algunos lo harán en sus localidades de origen, como Virginia Gallardo, quien competirá en la provincia de Corrientes, mientras que otros jugarán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Si bien la mayoría de las postulaciones de los famosos buscarán obtener una banca en el Congreso de la Nación, también están quienes perseguirán un lugar en el Concejo de distintas localidades bonaerense.

Dónde y en qué listas figurarán los "candidatos famosos"

Para empezar, Virginia Gallardo será candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza por Corrientes, su lugar de origen.La ex vedette, panelista y actriz ha afirmado en reiteradas oportunidades haber tomado "clases de economía" con Javier Milei. Desde la dirigencia libertaria, han reconocido a la ex pareja de Ricardo Fort como alguien que viene “militando” las ideas del mandatario.

>> Leer más: Virginia Gallardo cruzó a Carrió por el sueldo de los senadores y Lilita retrucó: "Los gatos ganan mucho más"

Por su parte, “El Turco” García, destacado ex futbolista, será candidato por el Partido Integrar para diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, lista encabezada por el ex legislador porteño Daniel Amoroso. Según un posteo que compartió en su cuenta de Instagram, García se propone trabajar especialmente con los clubes de barrio, y el deporte en general.

En cuanto a Jorge Porcel Junior, hijo del icónico humorista Jorge Porcel se presenta como tercer candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el partido Movimiento Plural, que lleva a Marcelo Peretta a la cabeza.

Por otro lado, y con una posibilidad casi asegurada de ganar una banca en el Congreso, la ex vedette y ahora conductora de la Televisión Pública Karen Reichardt irá en los primeros puestos de la boleta de La Libertad Avanza para diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. En particular será la segunda de la lista encabezada por José Luis Espert, incluso por arriba del histórico dirigente Diego Santilli.

En esa misma lista figurará el periodista y streamer Sergio “Tronco” Figliuolo en el puesto número 11. Si Espert hace una muy buena elección, la figura de Neura tiene posibilidad de ingresar a la cámara de Diputados.

Evely Von Brocke, la periodista de espectáculos y ex pareja de Fabian Doman, irá en la lista de candidatos a concejales de San Isidro por el partido del varias veces intendente Gustavo Posse, Acción Vecinal.

El abogado penalista Fernando Burlando, quien hace un tiempo viene manifestando su deseo de jugar en la cancha política, será candidato a diputado nacional por Propuesta Federal, cuyo referente es el ex intendente de La Plata, Julio Garro.

Carlos "El Loco" Enrique, jugador Independiente y River entre los 80' y los 90' y hermano de Héctor “el Negro” Enrique, campeón del mundo en México ´86, se postula en la elección bonaerense del 7 de septiembre para concejal de Lanús por el partido Somos.