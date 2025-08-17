La Capital | Política | elecciones

Elecciones 2025: La Libertad Avanza en Santa Fe apuesta a referentes propios pero poco conocidos

El primer casillero lo ocupa Agustín Pellegrini, dirigente cercano a la jefa del partido en la provincia, Romina Diez, quien no se anotó para la puja en las urnas. El bullrichismo tiene el quinto espacio en la grilla

17 de agosto 2025 · 19:04hs
Romina Diez

Foto: Archivo / La Capital.

Romina Diez, Agustín Pellegrini y Karina Milei.

La Libertad Avanza (LLA) de Santa Fe definió esta tarde su lista de candidatos a la Cámara baja nacional que, como adelantó esta semana La Capital, no será encabezada por Romina Diez sino por Agustín Pellegrini, uno de los operadores más allegados a la jefa del partido en la provincia y actual diputada, y cultor del perfil bajo. Toda una apuesta a la tracción que puedan ejercer la figura del presidente Javier Milei y el sello violeta.

Jugadores "propios" en Santa Fe

A Pellegrini lo acompañarán Yamile Tomassoni (titular de la Región Centro de la Ansés), Juan Pablo Montenegro (apoderado de LLA de Santa Fe y jefe de la Región Litoral de la Ansés), Valentina Ravera, Germán Pugnaloni (referenciado en la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich), Ludmila Radolovich, Matías Tomassi, Silvia Nardin y Fabricio Dellasanta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/romidiezok/status/1957167125933543739&partner=&hide_thread=false

“Me emociona ver a Agustín encabezando la lista de La Libertad Avanza en Santa Fe junto a un gran equipo de leales. Sé que van a dejar todo por el cambio que la Argentina eligió”, posteó Diez en su cuenta de la red social X.

>>Leer más: Agustín Rossi se postula con el sello Fuerza Patria y el peronismo es un hervidero

En esa línea, la legisladora agregó: “Gracias de corazón a Kari Milei por confiar y respaldar siempre a Santa Fe y a nuestro presidente, el mejor de la historia, por marcarnos el rumbo”.

Las razones de Romina Diez

Diez (de vínculo muy estrecho con la secretaria General de la Presidencia) no estuvo de acuerdo con ocupar el primer lugar de la nómina ya que, en caso de ser electa en octubre, debería decidir si continúa con los dos años de mandato que le quedan o si renuncia y vuelve a asumir en Diputados. Una estrategia libertaria que se replicó en otras provincias.

Para la diputada también resulta clave proyectar a otros dirigentes de LLA de Santa Fe hacia la Cámara baja, privilegiando el perfil de “propios” -y jóvenes- antes que su grado de conocimiento.

Diez, por su parte, se preserva de cara a otros objetivos a fijar por el partido violeta, incluso para el turno electoral de 2027.

Los santafesinos volverán a las urnas el 26 de octubre próximo para renovar nueve de 19 bancas en la Cámara baja nacional.

Por Nicolás Maggi

