Central campeón: la quinta se despachó con una goleada ante Aldosivi y dio la vuelta olímpica

A una fecha del final, el Canalla, dirigido por Marcos Raposo, logró un título que hacía 12 años no alcanzaba. La última vez fue con Leo Fernández como DT

Arriba los pibes. Central se volvió de Mar del Plata con el título ajo el brazo. Gran triunfo del Canalla.

Central tuvo una gran noticia en la tarde de este sábado, luego de que la quinta división de AFA se consagrara campeona tras golear a Aldosivi. Hacía 12 años que el Canalla no lograba un título en divisiones inferiores que organiza la Asociación del Fútbol Argentino.

El equipo que conduce Marcos Raposo venía haciendo una gran campaña y a falta de una fecha para la finalización del torneo, los pibes de Central se dieron el lujo de dar la vuelta olímpica.

El último título que había logrado Central en divisiones inferiores fue en 2013 , con la sexta división que dirigía Leonardo Fernández y que tenía, entre otros futbolistas, a Giovani Lo Celso .

La consagración llegó tras una gran actuación por parte del Canalla, que se concretó con una contundente goleada sobre Aldosivi, en condición de visitante.

Venga ese abrazo. Los chicos de Central hicieron una gran campaña y la coronaron con el título de campeón.

>> Leer más: En Central siempre recordarán a ese Miguel Ángel Russo obrero dispuesto a construir

La goleada de Central

El triunfo fue por 5 a 0 con los dobletes de Paolo Giaccone (hermano de Lautaro, hoy jugador de Argentinos Juniors) y Nahuel Arce, mientras que el restante fue obra de Santiago Enrique.

La extraordinaria campaña que hizo Central se ve reflejada en los números. Fueron 75 puntos los que logró hasta aquí, producto de 24 victorias, 3 empates y 3 derrotas.

>> Leer más: Di María pone su zurda y su cabeza a disposición de un Central que crece y sueña en grande

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CARCJuveniles/status/1977044895014830227&partner=&hide_thread=false #JuvenilesLPF | ¡Desde Arroyito salió el nuevo campeón!



Después de 12 años, #RosarioCentral se consagra campeón en una categoría juvenil de AFA



Con goles de Giaccone x2, Arce x2 y Enrique, los dirigidos por Marcos Raposo vencieron 5-0 a Aldosivi y se quedaron con el título pic.twitter.com/HIQI4K6pwm — Rosario Central Juveniles (@CARCJuveniles) October 11, 2025

Tan contundente fue el andar del Canalla que le ganó a los cinco denominados grandes (1-0 a Boca, 2-0 a Racing, 1-0 a River, 2-1 a San Lorenzo y 2-0 a Independiente). También logró una gran victoria en el clásico ante Newell’s, por 2 a 0. El partido en el que más diferencia marcó fue contra Unión, por 7 a 0.

En el partido de este sábado en Mar del Plata, el equipo de Raposo formó con: Ezequiel Zapata; Hernán López, Vicente Pendino, Marcos Vicente y Valentín Becerra; Paolo Giaccone, Nahuel Arce, Leonel Antunez y Santiago Enrique; Lisandro Duarte y Tomás Parodi.