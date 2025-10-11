Central campeón: la quinta se despachó con una goleada ante Aldosivi y dio la vuelta olímpica

Central tuvo una gran noticia en la tarde de este sábado, luego de que la quinta división de AFA se consagrara campeona tras golear a Aldosivi. Hacía 12 años que el Canalla no lograba un título en divisiones inferiores que organiza la Asociación del Fútbol Argentino.
El equipo que conduce Marcos Raposo venía haciendo una gran campaña y a falta de una fecha para la finalización del torneo, los pibes de Central se dieron el lujo de dar la vuelta olímpica.
El último título que había logrado Central en divisiones inferiores fue en 2013, con la sexta división que dirigía Leonardo Fernández y que tenía, entre otros futbolistas, a Giovani Lo Celso.
Venga ese abrazo. Los chicos de Central hicieron una gran campaña y la coronaron con el título de campeón.
La consagración llegó tras una gran actuación por parte del Canalla, que se concretó con una contundente goleada sobre Aldosivi, en condición de visitante.
La goleada de Central
El triunfo fue por 5 a 0 con los dobletes de Paolo Giaccone (hermano de Lautaro, hoy jugador de Argentinos Juniors) y Nahuel Arce, mientras que el restante fue obra de Santiago Enrique.
La extraordinaria campaña que hizo Central se ve reflejada en los números. Fueron 75 puntos los que logró hasta aquí, producto de 24 victorias, 3 empates y 3 derrotas.
Tan contundente fue el andar del Canalla que le ganó a los cinco denominados grandes (1-0 a Boca, 2-0 a Racing, 1-0 a River, 2-1 a San Lorenzo y 2-0 a Independiente). También logró una gran victoria en el clásico ante Newell’s, por 2 a 0. El partido en el que más diferencia marcó fue contra Unión, por 7 a 0.
En el partido de este sábado en Mar del Plata, el equipo de Raposo formó con: Ezequiel Zapata; Hernán López, Vicente Pendino, Marcos Vicente y Valentín Becerra; Paolo Giaccone, Nahuel Arce, Leonel Antunez y Santiago Enrique; Lisandro Duarte y Tomás Parodi.