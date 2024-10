El Poder Judicial vuelve al paro y apura reclamo por retroactivos

judiciales.jpg Gran cantidad de trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial realizaron una asamblea en Tribunales.

El Sindicato y el Poder Judicial

“El gobierno no nos ha contestado. Volvimos a cursar una nota pidiendo una nueva audiencia, es una reiteración de la del 23 de septiembre habíamos cursado. Sigue sin contestarnos ni cumplir con la ley, no firma los ingresantes y los ascensos de categoría, corrimientos normales de la vida judicial, y no nos responde por qué no pagan los retroactivos que deben”, explicó al móvil de LT8 Jorge Perlo, secretario general del sindicato.