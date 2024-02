El peronismo santafesino se mostró frío con la carta de Cristina

Salvo un puñado de dirigentes, la mayoría optó por no retuitear el mensaje de a quien reconocen como la principal dirigente de un PJ que ocupa un espacio cada vez más reducido y que necesita reconstruir puentes con la sociedad.

“El documento de Cristina Fernández de Kirchner enoja a los libermacristas por la evidencia empírica que refleja. ‘La única verdad es la realidad’ (JDP). El liberalismo siempre ha fracasado en la Argentina. No se va a hundir el témpano, se va a volver a hundir el Titanic”, escribió en su cuenta de X Agustín Rossi.

Pionero del primer kirchnerismo, en la interna a cielo abierto del Frente de Todos Rossi formó parte del bando albertista, aunque en el tramo final del gobierno recompuso el lazo con el universo CFK y acompañó como a Sergio Massa como candidato a vice.

“Milei dice que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Caputo, Sturzenegger y Bullrich, actuales funcionarios, fueron parte del gobierno de De la Rua y de Macri, que los echó: a Caputo por inútil y a Sturzenegger del Banco Central, también por inútil”, escribió también en X Florencia Carignano, diputada nacional y perteneciente al ala de La Cámpora referenciada en Wado de Pedro.

“Coincidimos con Milei en algo: una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Es el segundo gobierno de Macri, con los mismos funcionarios, con las mismas políticas económicas. Lo repetimos una vez más: Milei es Macri”, sentenció la exdirectora de Migraciones.

María de los Angeles Sacnun, expresidenta de la estratégica comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y titular de la Casa Patria en Santa Fe, arrobó a Cristina Kirchner y planteó: “Los debates siempre deben ser políticos, sin descalificaciones personales. Es necesario analizar con profundidad el proceso político, económico y social que estamos atravesando si lo que buscamos es encontrar la salida a los problemas que una y otra vez aquejan a nuestra patria”.

Hasta ahí llegaron las adhesiones. Al caer la tarde del miércoles ni en el Movimiento Evita, La Corriente, el perottismo o los senadores se habían subido a la movida de CFK.

A dos meses del cambio de ciclo, los dirigentes todavía están buscando cómo pararse, y no ven que CFK sea el banco más firme de cara al futuro. Mucho menos en un distrito históricamente refractario al kirchnerismo.

“El peronismo tiene liderazgos, y el de Cristina es el más importante, pero no jefaturas. Que no haya habido un clamor importante expresa que a ella ya no se la pone, al menos mayoritariamente, en el lugar de conducción del peronismo”, dicen desde una de las principales orgas del PJ provincial.

Allí observan que el peronismo atravesará un estado horizontal por un buen tiempo. A eso se suma la dificultad para hablarle a públicos más amplios.

“Ella está en un momento donde su prédica está reducida a un sector de la política, solamente a La Cámpora y alrededores. Tiene un desgaste muy fuerte hacia afuera, con una desconexión muy grande con la gente, y hay una parte del peronismo que no la quiere ni en figuritas”, advierte un dirigente que encabezó una lista en un 2023 fatal para el PJ.

En otra tribu peronista se quejan por lo bajo de la falta de reciprocidad con los leales. “Siempre levanta a sus dirigentes. El tema es que antes por lo menos su figura te rendía, y hoy ya no te rinde más”, advierten.