El gobierno reveló que las pérdidas de Télam ascienden a $20 mil millones

“Se ha enviado un comunicado interno a todo el personal de Télam eximiéndolos de prestar servicios por siete días con goce de sueldo, en tanto que su sitio web se encuentra en reestructuración y próximamente va a volver a estar en línea ”. "Esto no tiene nada que ver ni con el pluralismo de la información ni con la libertad de prensa .

Télam tenía una pérdida estimada en los 20 mil millones de pesos. Lo que ocurre no es ni más ni menos que lo que el Presidente prometió en campaña”.

“El operativo de seguridad trató de evitar cualquier tipo de irrupción de gente que nada tenga que ver con Télam y que haya querido ensuciar al gobierno o a sus empleados”, advirtió Adorni, sobre el vallado que montó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires frente a las oficinas centrales de la empresa.

Denuncia contra los responsables del Ansés

Adorni detallo, además, que “el Ministerio de Capital humano presentó una denuncia contra los responsables de la anterior gestión de la Ansés por los cargos de fraude ante la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos”.

“Esto responde a las irregularidades detectadas en los seguros y préstamos que se les otorgaba a los jubilados, en el marco de la política de austeridad y transparencia que rige para toda la administración pública”, añadió.

Por otra parte, recordó que “el objetivo de terminar con las jubilaciones de privilegio para presidentes y vicepresidentes. Cristina Fernández de Kirchner percibe todos los meses $14.548.836, lo que equivale a 110 jubilaciones mínimas”.

“Queremos destacar el amplio apoyo que hemos recibido de figuras relevantes de la Argentina respecto al Pacto de Mayo. No solo de una importante cantidad de gobernadores, sino también diferentes cámaras empresarias”, enfatizó Adorni, y enfatizó: “Al resto queremos recordarles que este es un momento decisivo para la historia de Argentina y los invitamos a sumarse a esta convocatoria que ha hecho el presidente”.

La vacuna contra el dengue

Consultado sobre si el gobierno evalúa incluir la la vacuna contra el dengue en el Calendario Nacional de Vacunación, tal como lo pidió Mirta Legrand en su programa televisivo, Adorni aclaró que "aún no está validada como estrategia para evitar la propagación de esta enfermedad. La OMS indicó que no hay evidencia suficiente sobre su efectividad”.

Con respecto a las decisiones que tomó el gobierno al reducir el número de cartera, fue tajante: “El Ministerio de la Mujer dejó de existir y no va a volver a existir jamás, lo que no quita que no hay nadie que respete más a las mujeres que este gobierno".

“El ministerio gastaba cientos de miles de millones de pesos que pagaba un montón de gente que no tiene para comer; no nos parece justo en un país empobrecido y hambreado como es hoy la República Argentina”, concluyó.