El gobierno quiere eliminar por decreto el DNI no binario

El gobierno de Javier Milei buscaría eliminar por decreto el reconocimiento de las identidades no binarias en los documentos argentinos, y limitar el reconocimiento solamente a los géneros femenino y masculino.

El DNI no binario fue consagrado por la ley de identidad de género, número 26.743, que reconoce el derecho de las personas a que se acepte su identidad de género autopercibida. Fue sancionada en mayo de 2012 e implementada a partir de 2021, durante la presidencia de Alberto Fernández. Desde entonces, en el campo referido al “sexo” en el DNI se pueden utilizar como referencia “F” —femenino—, “M” —Masculino— o “X” para el caso de aquellas personas que no se sientan identificadas con ninguno de los géneros del binomio.

Según los últimos datos disponibles, en la Argentina existen 8.293 personas que se autoperciben no binarias, de las cuales 1.693 realizaron los trámites para solicitar el DNI no binario. Desde el gobierno argumentan que esa cantidad no justifica mantener vigente la normativa.