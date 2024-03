El gobierno negó peleas entre Milei y Villarruel: "Interpretaron mal el comunicado"

"No hay interna, ni pelea, ni ninguna otra cuestión que tengan que ver en algún enfrentamiento con la vicepresidente de la Nación , muy por el contrario somos todos un gran equipo de trabajo desde el 10 de diciembre pasado", añadió Adorni.

Embed

Este miércoles por la noche, el diputado nacional José Luis Espert, que formalizó esta semana su incorporación a La Libertad Avanza, dijo que tenía "dudas" de que Villarruel intentara desestabilizar al gobierno, debido a que "si se cayera el DNU 70/23 sería un golpe fuerte" para la administración Milei.

>> Leer más: Tensión en el gobierno: Milei suspendió la reunión de gabinete a horas de la sesión en el Senado

Antes, al caer la tarde, la cuenta Oficina del Presidente subió una declaración en la que el Ejecutivo expresó "su preocupación por la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta, a fin de entorpecer las negociaciones y el diálogo entre los distintos sectores de la dirigencia política".

Ese mensaje fue leído como una crítica al bloque Hacemos Coalición Federal, que había convocado a una sesión para tratar una nueva fórmula previsional y que finalmente fracasó por falta de quórum, pero también hacia Villarruel, que decidió abrir el recinto del Senado para tratar el DNU que forma parte del paquete desregulador de la economía.

"El potencial rechazo del DNU, que actualmente se encuentra próximo a una definición de la Corte Suprema de Justicia, conllevaría un grave retroceso en los derechos y necesidades del pueblo argentino, implicando, por ejemplo, el regreso de la Ley de Alquileres, el retorno al sistema rígido de obras sociales sindicales, el sostenimiento del modelo corrupto de los Registros Automotor y la anulación de la política de cielos abiertos, entre otras", advirtió el comunicado oficial.

Antes de la conferencia de prensa de Adorni, el ministro de Interior, Guillermo Francos, buscó poner paños fríos a las especulaciones sobre una pelea entre el presidente y su vice, alimentadas por la suspensión de la reunión de gabinete.

De todos modos, Francos sí consideró "un error" haber cedido a la presión de los legisladores para incluir en el temario el tratamiento del DNU.

"Hacen un mundo donde no lo hay. No hay ningún problema en la relación entre Milei y la vicepresidente Villarruel. Desayuné con él (por el Presidente) y les garantizo que no hay ningún tipo de problema", aseguró Adorni.