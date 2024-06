El gobierno nacional adelantó una nueva tanda de despidos de trabajadores del Estado

Adorni, sin embargo, no confirmó las cifras. “ No está el número definitivo. Hay un universo de 70 mil contratos que están en revisión permanente, de esos hay 23 mil que se dieron de baja y el resto seguía en revisión permanente” , detalló el funcionario nacional.

En esa línea, amplió: “El 30 de junio será otra barrida y limpieza que se le de a ese universo. Los que continúen vigentes será por un tiempo y se seguirá evaluando cada uno de los casos de una manera absolutamente quirúrgica para no cometer errores”.

“El objetivo no es que nadie se quede sin trabajo sino que permanezcan los que tienen una función válida, útil y que agregue valor. Y los que no, no tienen por qué quitarle un solo peso del bolsillo al contribuyente”, explicó el vocero presidencial.

