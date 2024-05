El gobierno le pide a España la renuncia del ministro que sugirió que Milei "ingería sustancias"

" Hay gente muy mala que, siendo ella misma, ha llegado a lo más alto. Milei, Trump . Yo he visto a Milei, en una tele, y según le estaba oyendo, ¿os acordáis? Lo de... Cuando salió no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias , pero salió a decir aquello de, aquello que dijo, pocos días antes de... Yo dije: ‘Es imposible que gane las elecciones’", dijo Puente en un encuentro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

"A mí me parece indignante. Yo escuché esa especie de stand up que hizo este señor y me parece un irresponsable. Es una falta de respeto de semejante magnitud, de un integrante del gabinete del presidente Sánchez. No quiero meterme en el Gobierno español, pero yo si fuera presidente le pediría la renuncia", dijo Francos este sábado en diálogo con Radio Mitre.