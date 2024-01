El gobierno dio marcha atrás y liberó fondos para pagar los sueldos en las universidades

El gobierno nacional dio luz verde al giro de los fondos para el pago de los salarios a trabajadores de estamentos públicos a través de bancos estatales, entre ellos los trabajadores universitarios . La decisión de frenar los adelantos de dinero para el pago de sueldos en el primer día hábil del mes generó una gran ola de indignación en los diferentes sectores afectados. El desbloqueo fue confirmado este martes por la tarde desde el Ministerio de Economía, que señaló que los fondos para el pago de los sueldos de enero en universidades y organismos descentralizados se transfirieron en tiempo y forma para que no existan demoras al momento de liquidarlos.

"Desde que arrancó esta gestión, se decidió transferir los sueldos a las universidades y organismos descentralizados antes del fin de mes previo", destacaron fuentes de la cartera de Hacienda este martes.

En este sentido, se aclaró que en función de este mecanismo de transferencia "si los sueldos (de enero) no se pagan en tiempo y forma es por decisión propia de cada organismo o universidad".

De acuerdo a lo que trascendió, los salarios comenzarán a impactar entre los días miércoles y jueves, dibujando un horizonte de certidumbre entre los trabajadores.

Fuentes del sindicato de Coad, que nuclea a los docentes y no docentes de la UNR, explicaron a este diario que el convenio firmado con el Banco Nación sostiene que el banco adelanta los fondos para el pago de los salarios el primer día hábil de cada mes, independientemente de que el Tesoro Nacional haya girado los fondos para eso.

No obstante, el gobierno nacional había determinado que los bancos estatales no podrían hacer este tipo de adelantos para pagar sueldos, lo cual llevó a la indignación de las autoridades universitarias, que prometieron elevar acciones legales en caso de que no se paguen los sueldos en tiempo y forma como estipula el convenio con el Banco Nación, además de aclarar a través de un comunicado que “nos reservamos el derecho a revisar dicho convenio que asigna la administración de fondos de nuestra Universidad al Banco de la Nación Argentina”.