El gobierno cruzó al nuevo subsecretario de Ambiente por los incendios en la Patagonia

“El tema de bosques y fuegos tiene prioridad cero. Es un tema que es una desgracia no solamente ecológica, sino humana. Así que que hay que reparar, mitigar y sobre todo prevenir. Evidentemente no lo hemos hecho bien ”, afirmó Brom.

Y no dudó en afirmar que Vidal de Lamas tuvo "un desborde en sus funciones, posiblemente por la no comprensión de que el tema ambiente no es un tema ideológico, sino que es un tema absolutamente ecológico”.

La respuesta de Adorni

Tras las declaraciones de Brom, el gobierno nacional le bajó el tono a sus críticas a través de la habitual conferencia de prensa que brinda el propio Adorni.

“Son las expresiones de alguien que no se ha interiorizado en la función y en todo lo que hemos hecho en función de la catástrofe de los incendios. Se pondrá en contacto con la profundidad del tema porque todavía no es funcionario, por lo tanto le falta información como para poder dar una conclusión certera de lo que ocurre”, afirmó Adorni.

Si bien sostuvo que su nombramiento “continúa en curso”, aclaró que, como pasa con cada designación, la administración libertaria no confirma a nadie en su cargo hasta que no esté publicado en el Boletín Oficial.

Por su parte, garantizó: “Cuando Brom tome conocimiento de cómo fuimos manejando todo el tema, la gran cantidad de ayuda y el soporte que hemos dado, en el que respondemos a la solicitud de las distintas jurisdicciones, seguramente tendrá una opinión más atinada”.

“Un funcionario de gobierno no puede hablar sobre temas que desconoce o no maneja perfectamente, pero Brom no es funcionario aún”, aclaró, y concluyó: “Hasta que no asuma no lo confirmamos, pero es posible que sea el nuevo subsecretario”.

De todos modos, Brom sí es funcionario: es vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Índigenas (Inai). Antes de volcarse al sector público, fue gerente de varias compañías alimenticias, entre las que se destacan Kraft, Unilever de Argentina, Fratelli Branca Destilerías y Carrefour Argentina.