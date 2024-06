El documental de Fabiola Yañez aborda la fiesta de Olivos y su relación con Alberto Fernández

Radicada en España, la ex primera dama protagonizó una producción donde anticipa que contará “su verdad”. Los detalles de esta particular propuesta

La periodista Sandra Borghi pudo acceder a más información sobre el documental y sobre el presente de la ex primera dama. “Fabiola Yáñez lleva hoy una vida muy austera, no tiene auto, vive en un dpto de 2 dormitorios en el centro de Madrid, que no es de ella. Sale solo a hacer las compras y a ocuparse de su hijo”, comenzó Borghi en su cuenta de X, ex Twitter.