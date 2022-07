La primera dama argentina tiene una historia que no muchos conocen. Nacida en el sur del país y criada en el norte por una madre joven y soltera, Fabiola Yáñez no tuvo una infancia muy sencilla. Su padre, Julio Salvarredi, abandonó a su madre, Miriam Yañez Verdugo, apenas supo del embarazo, y la niña creció llamando "papá" a quien fue luego pareja de su madre, Jorge Miranda.

Sin embargo, una vez que su pareja, Alberto Fernández, comenzó su campaña hacia la presidencia, Fabiola abandonó los medios y se convirtió en compañía de quien luego sería primer mandatario del país. En el presente, no sólo ejerce su rol de primera dama, sino también el de mamá. Fabiola y Alberto recibieron a su hijo Francisco en abril de 2022, el primero para Yáñez, quien lo muestra muy feliz en sus redes.

Infancia nómade

Fabiola Andrea Yáñez nació el 14 de julio de 1981 en Villa Regina, Río Negro. Su nacimiento fue fruto de un breve romance entre Miriam Yañez Verdugo y Julio Salvarredi, hijo del dueño de la fábrica en la que trabajaba Miriam. Él tenía 16 y ella 14. Al enterarse del embarazo, Salvarredi no se hizo cargo por lo que la bebé creció junto a su madre y su abuela.

Tuvo una niñez difícil. Su abuela, Violeta Verdugo de Yáñez, crió a su nieta hasta que cumplió 12 años. Luego Miriam conoció a Jorge Miranda, quien se convirtió en su esposo y a quien Fabiola llama papá. Del matrimonio Yañez-Miranda nacieron Tamara y Mía, las hermanas menores de Fabiola. Y por otra parte, Salvarredi tuvo una hija llamada Guadalupe, que es su otra hermana.

Fabiola vivió en la provincia de Misiones y en las ciudades santafesinas de Rosario y San Lorenzo debido al trabajo de su padre. Se recibió de periodista en la Universidad de Palermo, a la vez que estudió actuación con Dora Baret y Matías Gandolfo en el Actor's Studio de Carlos Gandolfo. Además, realizó primer año de la carrera de locución en el Instituto Superior de Enseñanza Técnica Nº 18, de Rosario. Comenzó a actuar a los 19 años en pequeñas obras de teatro en Rosario.

Entre la actuación y la conducción

Canal 3 de Rosario fue su lugar de debut. La periodista comenzó su camino en los medios como conductora de un ciclo infantil. Fabiola se acercó a la televisión con "Junior TV", un programa que duró desde diciembre de 2002 hasta enero de 2004. Luego continuó su camino trabajando para un programa sobre sexualidad llamado “Estrictamente personal”, emitido por Canal 6 de Rosario y para la radio trabajó además en un programa semanal de Radio X4 Rosario.

También tuvo un breve paso por el modelaje en desfiles, campañas gráficas, producciones y portfolios de moda para los programas emitidos por Canal 3 de Rosario llamados "Look" y "Tendencia". Como modelo también desfiló en el programa de Susana Roccasalvo, ciclo que se emitió en 2009.

Uno de sus primeros trabajos como periodista fue de corresponsal de noticias en "Argentina para Telemundo", en donde realizó una investigación periodística para un documental de cine junto a Gastón Pauls y Edgardo Esteban entre 2006 y 2007. También hizo notas para el programa sobre autos en el canal Metro. En 2018, su carrera dio un gran salto. Trabajó de columnista en el ciclo "Común y Corriente" de Radio 10, junto a Nora Briozzo y Néstor Dib, y se incorporó como panelista al programa "Incorrectas" de Moria Casán. Fabiola trabajó en la obra de teatro "Romeo y Julieta", adaptación de Daniela Ominetti, como coprotagonista, y luego protagonizó la obra "¡Otra vez papá! Después de los 50", junto con el músico Manuel Wirtz, bajo la dirección de Manuel González Gil.

Fabiola Yáñez: cuando la Primera Dama era "periodista de autos"

Su figura tomó relevancia cuando, en 2018, denunció a quien fuera su compañero de elenco de la obra "Entretelones", Fabián Gianola. Yáñez lo acusó de tener conductas inapropiadas hacia ella y contó en "Intrusos" que vivió situaciones repudiables por parte de su colega. "Me hacía sentir incómoda en muchos momentos. Cuando me saludaba me daba abrazos y te das cuenta cuando traspasa la línea de compañero. Por suerte, pude poner un freno", declaró la ex actriz.

La actriz Fabiola Yañez denunció a Fabián Gianola: "Me hizo sentir muchas veces incómoda"

La historia de amor con Alberto

La relación con quien hoy es presidente nació cuando Fabiola todavía era estudiante de periodismo. Yáñez se encontraba escribiendo su tesis "Análisis de la tensión interdiscursiva entre Néstor Kirchner y Clarín durante el período 2003-2007", para la cual tuvo que entrevistar a Fernández, cuando era ya ex jefe de Gabinete de los Kirchner.

Un año después de aquel encuentro formalizaron la relación y para 2016 ya estaban comprometidos. La idílica escena sucedió en la capital francesa, tal como lo compartió en su cuenta de Instagram: "Comprometidos en París... inmensamente felices!" escribió Fabiola en francés junto a la foto del anillo.

Comprometidos en París... inmensamente felices!

Una vez que Alberto le comentó que sería el candidato del Frente de Todos, Fabiola abandonó su carrera artística y mantuvo únicamente una columna radial los domingos por la tarde.

Fabiola Yáñez Primera Dama.jpg

Una vez en la presidencia, la pareja dio a conocer la noticia de que la Primera Dama esperaba un hijo. El 11 de abril de 2022 nació Francisco Fernández Yáñez, convirtiendo a Fabiola en la primera mujer en la historia argentina que dio a luz mientras su pareja ejerce la presidencia de la Nación.

View this post on Instagram A post shared by Fabiola Yáñez (@fabiolaoficialok)

Olivosgate

Durante 2021, un grave hecho que involucró a la pareja presidencial los puso aún más en la mira mediática. Corría el mes de agosto de 2021cuando comenzó a circular por la prensa una foto del 14 de julio del 2020, fecha de cumpleaños de Fabiola, en donde se veía a la primera dama junto al presidente y otras diez personas en una celebración del cumpleaños.

El mundo entero estaba paralizado en medio de una pandemia y la pareja se mostraba reunida sin distanciamiento social ni barbijo, cuando aún regía la prohibición de reuniones sociales en espacios cerrados de acuerdo al DNU 576/2020. Automáticamente se produjo un gran escándalo.

cumpleaños Fabiola.webp

Al día siguiente, el presidente dedicó unos minutos de su acto en Olavarría para hablar de la situación y manifestó que "el 14 de julio, día de cumpleaños de mi querida Fabiola, ella convocó a una reunión con amigos y un brindis que no debió haberse hecho. Lamento que haya ocurrido. Mirando en retrospectiva debí haber tenido más cuidados, que evidentemente no los tuve". La actitud del presidente causó un gran repudio por parte de muchos argentinos que exigieron consecuencias para ambos.

Tras la causa judicial que se abrió en su contra, Yañez ofreció pagar $1.4 millones de pesos para terminar con el caso. Por su parte, Alberto Fernández ofreció pagar la suma de $1.6 millones para que sea destinado al sistema de salud. El fiscal de San Isidro, Federico Domínguez, llegó a un acuerdo con Carolina Marafioti, la estilista de Fabiola Yañez, que donó $200 mil pesos al hospital Provincial Petrona V. de Cordero de San Fernando y terminó sobreseída. También pactaron con otros imputados.

Finalmente, la pareja presidencial ofreció 3 millones de pesos para dar por finalizada la causa. El monto está ligado al precio de insumos médicos. De hecho, el fiscal pidió en las últimas semanas informes para saber los costos actualizados de varios insumos contra el COVID-19. Y con esta suma se dio todo por acabado, nuevamente generando el repudio de muchos argentinos.

Tiempo después de todo lo ocurrido, el periodista y politólogo Paulino Rodrigues reveló los detalles de la imagen y de cómo logró salir a la luz. Rodrigues aclaró que ello fue obra de la periodista Guadalupe Vázquez, quien insistió a uno de los involucrados para que hablara de ello, y éste le envió la fotografía.

Actualmente, Fabiola continua ejerciendo sus funciones como primera dama y como presidenta honorífica de la Fundación Banco Nación.