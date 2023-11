El diputado electo Nicolás Mayoraz admitió que "la transición es una gran incógnita"

El diputado nacional electo de La Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz, celebró el contundente triunfo de Javier Milei en la segunda vuelta electoral y planteó sus dudas sobre la etapa de transición que se inicia. “Es una gran incógnita -dijo-. No me gustó el discurso de Sergio Massa cuando le transfirió toda la responsabilidad a Javier Milei. El presidente Alberto Fernández está completamente desaparecido y nunca se hizo cargo del desastre de su gobierno".

Con respecto a la vitoria de Milei en el balotaje , Mayoraz señaló: “Se trabajó mucho para este resultado después de las elecciones generales de octubre. Habíamos quedado segundo con la sorpresa que dio Massa. Esta respuesta que se dio ayer da mucha tranquilidad y espacio de maniobra . No fue un triunfo ajustado, fue un triunfo con una diferencia importante”.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8 , Mayoraz repasó las claves del triunfo de Milei : “En esta época de democracia hay muchas cosas que la clase política no estuvo haciendo bien , y Javier Milei las interpretó bien y las capitalizó de un modo propositivo, y coincide con una de las crisis económicas más grandes de la Argentina , y él es economista y es consistente en sus ideas para solucionarla”.

“Milei también demostró su apertura a recibir el apoyo de otras fuerzas políticas, y así entender que los argentinos quieren algo más que la simple solución de los problemas económicos" , comentó Mayoraz, y agregó: "Todo eso confluyó para que hubiera otra propuesta en donde el candidato era el ministro de Economía. No se entendía como el candidato a presidente era el ministro de Economía tuviera propuesta para el país y no las llevara adelante en su gestión. En el año en que estuvo Sergio Massa en el ministerio, la inflación y el dólar se dispararon , tuvimos más tipos de cambio y eso hizo que la gente optara por un cambio".

2023-11-19 milei2.jpg Javier Milei se consagró presidente sacando más de 11 punto de diferencia a Sergio Massa.

Consultado sobre cómo imaginaba la relación que deberá mantener Milei con un Congreso Nacional en el que no tendrá mayoría para llevar adelante con las reformas que propuso durante la campaña, Mayoraz consideró: “Todo lo que tenga que pasar por el Congreso requerirá de los consensos para lograr que las leyes se promulguen. En eso implicará mucho diálogo y escuchar a todos los sectores como Juntos por el Cambio, a los partidos regionales que tienen representación parlamentaria y creo que se puede realizar. Tiene que haber una oposición constructiva que haya escuchado lo que dijo el pueblo en las urnas”.

>> Leer más: El triunfo de Milei abre interrogantes inmediatos en el terreno político y económico

Con relación a la transición, un período que podría ser conflictivo ya que Massa le transfirió toda la responsabilidad a Milei, el diputado electo se mostró sorprendido por los dichos del ministro de Economía. “Me sorprendió que tuviera esa actitud al decir que la responsabilidad de la transición era de Milei cuando en realidad es del gobierno", enfatizó.

“Es una gran incógnita porque aparece Alberto Fernández que está completamente desaparecido y nunca se hizo cargo del desastre que hizo su gobierno. Para mí es una gran incógnita como será la transición. No me gustó el discurso de Massa de ayer. Veremos que pasará en la reunión entre el presidente y Javier Milei. Apelo a la responsabilidad cívica del gobierno de hacer las cosas bien. Acá nos jugamos todos los argentinos. Si la transición no se hace ordenada será más complicado de lo que difícil que ya es”, finalizó.