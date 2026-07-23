El costo de vida en los barrios de Rosario subió 10,5% y ningún salario alcanza a cubrirlo

Un informe del CESO reveló que ningún salario de referencia alcanza para cubrir el costo de vida en Rosario. Una familia necesitó $2,17 millones en junio

"Si ningún sueldo alcanza, es claro que hay un modelo que no está funcionando", sentenció De Ponti

Una familia rosarina necesitó $2.179.474 durante junio para cubrir sus gastos, un 10,5% más que en marzo. La cifra surge del último informe de Costo de Vida del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) , que releva precios en cuatro barrios populares de la ciudad: Larrea-Empalme, Saladillo, La Sexta y Bella Vista. La diputada provincial Lucila De Ponti , que difundió el relevamiento, apuntó contra el discurso oficia: "si ningún sueldo alcanza, es claro que hay un modelo que no está funcionando aunque el gobierno diga que la economía está ordenada", sostuvo.

El dato más contundente del trabajo no es el aumento, sino la comparación: de los ocho ingresos de referencia analizados, ninguno alcanza a cubrir ese monto. Un policía llega al 62%; un obrero de la construcción, al 59%; un empleado de comercio, al 56%; un trabajador municipal, apenas a la mitad. En el extremo más bajo, una empleada de casa particular y un jubilado de la mínima cubren el 22%, y el Salario Mínimo, Vital y Móvil solo el 17%.

Solo para comer, un adulto necesitó $246.017 al mes y una familia tipo, $760.193. Los alimentos básicos explican buena parte de la suba: en el último trimestre el aceite aumentó 30%, la carne picada 26% y los huevos 25%. En la comparación interanual los saltos son mayores: la cebolla trepó 164% y la papa, 126%.

Para De Ponti, el impacto excede a los sectores de menores ingresos. "Un docente o un empleado de comercio cubren apenas la mitad del costo de vida con su salario. Un jubilado de la mínima, una quinta parte", señaló, y enfatizó: "No estamos hablando de sectores bajos (que están peor) sino de la clase media trabajadora, la que históricamente sostiene al país".

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La legisladora justicialista graficó la situación con el caso de una trabajadora de casa particular: "Una mujer que limpia casas o cuida adultos mayores gana $488.000 y necesita $246.000 para comer ella solamente. ¿Con qué paga el alquiler, la luz, el gas, el boleto? Detrás de cada uno de estos números hay una mujer estirando el sueldo hasta donde no da". Y agregó: "El ajuste tiene rostro, y muchas veces es el de una mujer que cuida".

El informe también incluye un capítulo sobre la política de ingresos destinada a la niñez. La Asignación Universal por Hijo ($144.932) sumada a la Tarjeta Alimentar ($72.250) alcanza los $217.182 por chico, un monto que cubre la canasta alimentaria únicamente hasta los 13 años.

"La inflación se frenó pero sigue siendo un problema. ¿De qué éxito puede hablar Milei? ¿Qué clase de equilibrio fiscal es si deja sin comer a familias enteras?", se preguntó la diputada, y consideró: "Un modelo económico que no le garantiza la comida a la gente y al mismo tiempo le saca impuestos a los ricos, es un modelo que ya decidió a quién dejar afuera".

De Ponti planteó que los datos "no tienen que llevarnos al lamento sino a dar una discusión de fondo". "Nosotros elegimos decir la verdad sin consigna vacía: los precios suben y los sueldos no, y esa brecha la termina pagando el que labura, la mayoría de las veces endeudándose", apuntó.

"La crisis no es una idea de dirigentes ni una discusión de escritorio. Es una experiencia concreta que se vive en cada barrio de Rosario", concluyó, y cerró: "Y de esa experiencia también se sale, como se salió otras veces: mirando los problemas de frente y reconstruyendo un país donde el trabajo vuelva a alcanzar para vivir".