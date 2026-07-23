La Capital | Política | costo de vida

El costo de vida en los barrios de Rosario subió 10,5% y ningún salario alcanza a cubrirlo

Un informe del CESO reveló que ningún salario de referencia alcanza para cubrir el costo de vida en Rosario. Una familia necesitó $2,17 millones en junio

23 de julio 2026 · 12:23hs
Google Seguir a La Capital en Google
Si ningún sueldo alcanza

"Si ningún sueldo alcanza, es claro que hay un modelo que no está funcionando", sentenció De Ponti 

Una familia rosarina necesitó $2.179.474 durante junio para cubrir sus gastos, un 10,5% más que en marzo. La cifra surge del último informe de Costo de Vida del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), que releva precios en cuatro barrios populares de la ciudad: Larrea-Empalme, Saladillo, La Sexta y Bella Vista. La diputada provincial Lucila De Ponti, que difundió el relevamiento, apuntó contra el discurso oficia: "si ningún sueldo alcanza, es claro que hay un modelo que no está funcionando aunque el gobierno diga que la economía está ordenada", sostuvo.

El dato más contundente del trabajo no es el aumento, sino la comparación: de los ocho ingresos de referencia analizados, ninguno alcanza a cubrir ese monto. Un policía llega al 62%; un obrero de la construcción, al 59%; un empleado de comercio, al 56%; un trabajador municipal, apenas a la mitad. En el extremo más bajo, una empleada de casa particular y un jubilado de la mínima cubren el 22%, y el Salario Mínimo, Vital y Móvil solo el 17%.

Solo para comer, un adulto necesitó $246.017 al mes y una familia tipo, $760.193. Los alimentos básicos explican buena parte de la suba: en el último trimestre el aceite aumentó 30%, la carne picada 26% y los huevos 25%. En la comparación interanual los saltos son mayores: la cebolla trepó 164% y la papa, 126%.

Para De Ponti, el impacto excede a los sectores de menores ingresos. "Un docente o un empleado de comercio cubren apenas la mitad del costo de vida con su salario. Un jubilado de la mínima, una quinta parte", señaló, y enfatizó: "No estamos hablando de sectores bajos (que están peor) sino de la clase media trabajadora, la que históricamente sostiene al país".

>> Leer más: Lucila De Ponti impulsa la puesta en marcha de la participación ciudadana en Santa Fe

La legisladora justicialista graficó la situación con el caso de una trabajadora de casa particular: "Una mujer que limpia casas o cuida adultos mayores gana $488.000 y necesita $246.000 para comer ella solamente. ¿Con qué paga el alquiler, la luz, el gas, el boleto? Detrás de cada uno de estos números hay una mujer estirando el sueldo hasta donde no da". Y agregó: "El ajuste tiene rostro, y muchas veces es el de una mujer que cuida".

El informe también incluye un capítulo sobre la política de ingresos destinada a la niñez. La Asignación Universal por Hijo ($144.932) sumada a la Tarjeta Alimentar ($72.250) alcanza los $217.182 por chico, un monto que cubre la canasta alimentaria únicamente hasta los 13 años.

"La inflación se frenó pero sigue siendo un problema. ¿De qué éxito puede hablar Milei? ¿Qué clase de equilibrio fiscal es si deja sin comer a familias enteras?", se preguntó la diputada, y consideró: "Un modelo económico que no le garantiza la comida a la gente y al mismo tiempo le saca impuestos a los ricos, es un modelo que ya decidió a quién dejar afuera".

De Ponti planteó que los datos "no tienen que llevarnos al lamento sino a dar una discusión de fondo". "Nosotros elegimos decir la verdad sin consigna vacía: los precios suben y los sueldos no, y esa brecha la termina pagando el que labura, la mayoría de las veces endeudándose", apuntó.

"La crisis no es una idea de dirigentes ni una discusión de escritorio. Es una experiencia concreta que se vive en cada barrio de Rosario", concluyó, y cerró: "Y de esa experiencia también se sale, como se salió otras veces: mirando los problemas de frente y reconstruyendo un país donde el trabajo vuelva a alcanzar para vivir".

Noticias relacionadas
Milei usó una frase que atribuyó a Churchill para meterse en la polémica por los ataques a la Argentina.

Milei apeló a una frase que atribuyó a Churchill para enfrentar la ola de ataques a la Argentina

El gobierno santafesino encabeza un seminario sobre la gestión penitenciaria.

Pullaro exhibe el modelo penitenciario con "El Infierno" como vidriera

Dirigentes de Unidos anunciaron la muerte del secretario de Asuntos Legislativos de Santa Fe, Gabriel Real.

Falleció el funcionario santafesino Gabriel Real durante un viaje a Estados Unidos

La Legislatura de Santa Fe se prepara para un debate que puede modificar el escenario político de cara a 2027.

Santa Fe: la reforma electoral precalienta para salir a la cancha legislativa

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores del Siempre Sale

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores del Siempre Sale

El nuevo estadio de Tiro Federal: dónde estará ubicado, que capacidad tendría y cómo se llamaría

El nuevo estadio de Tiro Federal: dónde estará ubicado, que capacidad tendría y cómo se llamaría

En Central hay un objetivo que hoy pasa por debajo del radar, pero que no es imposible

En Central hay un objetivo que hoy pasa por debajo del radar, pero que no es imposible

Licitación de la autopista a Córdoba: qué empresas ofrecieron el peaje más barato

Licitación de la autopista a Córdoba: qué empresas ofrecieron el peaje más barato

Lo último

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Feria del Libro en Rosario 2026: cómo es la inscripción para librerías, editoriales y autores

Feria del Libro en Rosario 2026: cómo es la inscripción para librerías, editoriales y autores

Lo nuevo que se viene para la esquina de la peatonal Córdoba y Mitre

Lo nuevo que se viene para la esquina de la peatonal Córdoba y Mitre

Paritarias en Santa Fe: UPCN aceptó la oferta salarial y hay expectativa por la decisión de ATE

Los gremios estatales habían adelantado que la propuesta del gobierno provincial les parecía "considerable y razonable"

Paritarias en Santa Fe: UPCN aceptó la oferta salarial y hay expectativa por la decisión de ATE
Adelantaron qué meses serían los más críticos de El Niño en Santa Fe
La Región

Adelantaron qué meses serían los más críticos de El Niño en Santa Fe

Lo nuevo que se viene para la esquina de la peatonal Córdoba y Mitre
Negocios

Lo nuevo que se viene para la esquina de la peatonal Córdoba y Mitre

Empezó el trabajo en la ruta A012 y se abrirán tres frentes de obra en el Gran Rosario
La Región

Empezó el trabajo en la ruta A012 y se abrirán tres frentes de obra en el Gran Rosario

Una familia rosarina necesitó más de $1,6 millón en junio para no ser pobre
Economía

Una familia rosarina necesitó más de $1,6 millón en junio para no ser pobre

Falleció un joven en la zona sur e investigan si fue en el marco de un robo
Policiales

Falleció un joven en la zona sur e investigan si fue en el marco de un robo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores del Siempre Sale

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores del Siempre Sale

El nuevo estadio de Tiro Federal: dónde estará ubicado, que capacidad tendría y cómo se llamaría

El nuevo estadio de Tiro Federal: dónde estará ubicado, que capacidad tendría y cómo se llamaría

En Central hay un objetivo que hoy pasa por debajo del radar, pero que no es imposible

En Central hay un objetivo que hoy pasa por debajo del radar, pero que no es imposible

Licitación de la autopista a Córdoba: qué empresas ofrecieron el peaje más barato

Licitación de la autopista a Córdoba: qué empresas ofrecieron el peaje más barato

Investigan la muerte de una nena: su madre había sido investigada por otras dos hijas fallecidas

Investigan la muerte de una nena: su madre había sido investigada por otras dos hijas fallecidas

Ovación
Cuánto cobrará la AFA por el segundo puesto que logró la selección en el Mundial
Ovación

Cuánto cobrará la AFA por el segundo puesto que logró la selección en el Mundial

Cuánto cobrará la AFA por el segundo puesto que logró la selección en el Mundial

Cuánto cobrará la AFA por el segundo puesto que logró la selección en el Mundial

Autógrafos insólitos y recreo en bici: cómo son los días de Scaloni en Pujato después del Mundial

Autógrafos insólitos y recreo en bici: cómo son los días de Scaloni en Pujato después del Mundial

El ex-Newells que llega a una entidad que peleará por la permanencia ante la Lepra

El ex-Newell's que llega a una entidad que peleará por la permanencia ante la Lepra

Policiales
Falleció un joven en la zona sur e investigan si fue en el marco de un robo
Policiales

Falleció un joven en la zona sur e investigan si fue en el marco de un robo

Barrio Latinoamérica: lo hallaron herido detrás de un contenedor y falleció en el Heca

Barrio Latinoamérica: lo hallaron herido detrás de un contenedor y falleció en el Heca

Condenan a dos policías por armar causas para favorecer a una banda de narcomenudeo

Condenan a dos policías por armar causas para favorecer a una banda de narcomenudeo

Un joven desaparecido en enero fue asesinado y detienen a dos expolicías

Un joven desaparecido en enero fue asesinado y detienen a dos expolicías

La Ciudad
Feria del Libro en Rosario 2026: cómo es la inscripción para librerías, editoriales y autores
La Ciudad

Feria del Libro en Rosario 2026: cómo es la inscripción para librerías, editoriales y autores

Paritarias en Santa Fe: UPCN aceptó la oferta salarial y hay expectativa por la decisión de ATE

Paritarias en Santa Fe: UPCN aceptó la oferta salarial y hay expectativa por la decisión de ATE

La Feria del Libro Rosario 2026 tiene fecha confirmada y seguirá en modo primavera

La Feria del Libro Rosario 2026 tiene fecha confirmada y seguirá en modo primavera

Pérdidas totales al incendiarse una vivienda de la zona oeste: piden calzado y ropa para dos nenes

Pérdidas totales al incendiarse una vivienda de la zona oeste: piden calzado y ropa para dos nenes

Pérdidas totales al incendiarse una vivienda de la zona oeste: piden calzado y ropa para dos nenes
La Ciudad

Pérdidas totales al incendiarse una vivienda de la zona oeste: piden calzado y ropa para dos nenes

Qué dice el parte médico de Central sobre los lesionados que no pudieron viajar a Córdoba

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Qué dice el parte médico de Central sobre los lesionados que no pudieron viajar a Córdoba

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores del Siempre Sale
Información General

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores del Siempre Sale

Incendio en una cerealera de la zona oeste: Bomberos acudieron para controlar el fuego
La Ciudad

Incendio en una cerealera de la zona oeste: Bomberos acudieron para controlar el fuego

El ministro Luis Caputo presentó el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal
Economía

El ministro Luis Caputo presentó el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal

Protesta nacional: organizaciones sindicales y sociales volvieron a la calle
Economía

Protesta nacional: organizaciones sindicales y sociales volvieron a la calle

Rosario Outlet vuelve con descuentos en 40 marcas locales: cuándo será y dónde
La Ciudad

Rosario Outlet vuelve con descuentos en 40 marcas locales: cuándo será y dónde

Un alerta roja por frío en la Patagonia traerá descenso en las temperaturas de Rosario
La Ciudad

Un alerta roja por frío en la Patagonia traerá descenso en las temperaturas de Rosario

Residuos informáticos: una colecta que promueve el reciclaje de chatarras electrónicas en desuso
La Ciudad

Residuos informáticos: una colecta que promueve el reciclaje de chatarras electrónicas en desuso

Pullaro exhibe el modelo penitenciario con El Infierno como vidriera
Política

Pullaro exhibe el modelo penitenciario con "El Infierno" como vidriera

Alerta en el cordón industrial: Pampa Energía cierra su planta y hay más de 130 empleos en riesgo
Economía

Alerta en el cordón industrial: Pampa Energía cierra su planta y hay más de 130 empleos en riesgo

Santa Fe ya administra la AO12 y es la primera provincia con una ruta nacional a cargo
La Ciudad

Santa Fe ya administra la AO12 y es la primera provincia con una ruta nacional a cargo

Falleció el funcionario santafesino Gabriel Real durante un viaje a Estados Unidos
Política

Falleció el funcionario santafesino Gabriel Real durante un viaje a Estados Unidos

Rosario armó una bienvenida mundial para Messi y Lo Celso tras el subcampeonato
La Ciudad

Rosario armó una bienvenida mundial para Messi y Lo Celso tras el subcampeonato

Roberto Ayala habló sobre el incidente con Dani Olmo tras la final: Estoy arrepentido
Ovación

Roberto Ayala habló sobre el incidente con Dani Olmo tras la final: "Estoy arrepentido"

El campo le pide al gobierno que no avance contra el instituto de la carne
Economía

El campo le pide al gobierno que no avance contra el instituto de la carne

Muerte de un policía: tres años de suspensión y multa económica para un club de Cañada de Gómez
Ovación

Muerte de un policía: tres años de suspensión y multa económica para un club de Cañada de Gómez

La ruta nacional A012, ahora santafesina: Es una arteria fundamental de la Argentina
La Ciudad

La ruta nacional A012, ahora santafesina: "Es una arteria fundamental de la Argentina"

Detuvieron al excampeón de boxeo Matías Vidondo por amenazar con un arma a un hombre
Policiales

Detuvieron al excampeón de boxeo Matías Vidondo por amenazar con un arma a un hombre

De la UNR a la élite de la ciencia mundial: premian a un joven investigador rosarino
Salud

De la UNR a la élite de la ciencia mundial: premian a un joven investigador rosarino