Toniolli habló luego de los incidentes afuera del Congreso: "Me hicieron una causa trucha"

Patricia Bullrich defendió el operativo policial: "No hubo ningún incidente grave"

El legislador, quien intervino en la detención de dos jóvenes que se estaban manifestando en la calle, fue víctima de la represión policial. “ Estaban retorciéndole los brazos entonces decidí acompañar a las mujeres porque vi que una tenia mucha sangre en la cara. Me identifiqué como diputado nacional y pedí que me suban con ella para constatar que esté bien". Aseguró que "está todo filmado , se hizo todo público".

"Ayer mostramos que el Ministerio de Seguridad de la Nación, de la banda de Bullrich, me armó una fake news intentando instalar que en ese marco yo le había corrido la mandíbula y le había roto los lentes (a un policía), todo una bestialidad que termina convirtiéndose en una denuncia penal” , declaró.

EDUARDO TONIOLLI: “ME HICIERON UNA DENUNCIA TRUCHA” | ENCHASTRE

Además, aseguró que le armaron una “denuncia trucha” por intentar acompañar a las jóvenes en la detención para defender su integridad física. “Preventivamente buscamos algunos de los testigos del hecho, a una de las víctimas ya la contactamos y nos dijo que con mucho gusto nos saldría de testigo. Juntamos las imágenes que vió todo el país para tenerlas como resguardo y lo paradójico es que quisimos contactarnos con los periodistas que estaban ahí, no pudimos engancharnos por teléfono porque anoche estaban muchos de ellos siendo heridos por las balas de goma que repartió la policía en la plaza”, contó.

Y agregó: “Ayer salimos todos los diputados de Unión por la Patria, del Frente de Izquierda, del Partido Socialista. Más allá de la divergencia política salimos todos porque le estaban dando a la gente con todo y nosotros también tenemos acá adentro una sesión y tampoco queremos dejar que en nuestra ausencia termine pasando cualquier cosa adentro. Las víctimas son las que están ahí afuera, no nosotros que tenemos la oportunidad de salir en los medios, de defendernos con abogados”.

Sobre el tratamiento de la ley ómnibus afirmó: “Entiendo que se va a votar en general hoy, no sé en qué momento, en particular no lo sabemos, eso va a quedar a criterio de esta mayoría que se ha armado, a la que estamos enfrentados, tienen la pelota ellos".

"El corazón de esta ley es la delegación, las bases de la delegación tienen una profundidad, un alcance que permite hacer las cosas que sacaron por otro lado, en ese sentido nosotros creemos que es relativo” concluyó.

