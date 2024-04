Durán Barba analizó el gobierno de Milei y le dio un consejo para evitar un "estallido"

Dialoguista nato (”converso con todos”), tanto sea con gente del PRO como así también radicales y peronistas, el consultor de imagen de 76 años, aseveró que “lo que intentó Milei y su gobierno fue un cambio automático de Argentina que yo había advertido que no es posible “. El motivo de esta imposibilidad, es que a una “sociedad tan compleja” como lo es la de este país “ no se la cambia con un tuit: hay que cambiar leyes, negociar con los gobernadores, en el Congreso ”, resumió el gurú de Mauricio Macri.

El trabajo en las redes sociales, uno de los factótum de llegada al poder de La Libertad Avanza, también fue estudiado por el ex asesor del PRO. “Las redes nos cambiaron la mente, estamos perdiendo la capacidad de reflexionar por obra de la red, no es problema de Santiago Caputo ni de alguien que le dice algo a Milei. Él es una persona y, según se ha comprobado, pasa varias horas diarias en Twitter”, razonó acerca de la visión que tendría el Presidente de su gestión.

Durán Barba además confesó que está estudiando de cerca una reforma que intenta hacer Suecia para limitar la presencia de las pantallas en los colegios. “Es impresionante, quieren volver a los libros de papel combinándolo con la tecnología”, afirmó y agregó que “hay una cantidad enorme de estudios que te demuestran que la mente de la gente se alteró, el lóbulo frontal tiene alteraciones que hacen que cada vez podamos reflexionar menos, que seamos menos capaces de comprender posiciones diversas a las propias” y enumeró los fenómenos políticos como el de Milei, Trump, Bolsonaro, Castillo o Boric.

“Lo importante no es ese uso bastardo de la red para calumniar a los demás, la red es un elemento sensacional para comunicar cosas que tengan que ver con actitudes inmediatas. Una cosa es ganar elecciones -aprovechando las redes sociales- y otra es lograr convencer a los sindicatos y movimientos sociales que las reformas que quiere impulsar Milei son buenas: eso no se hace con la red”, aseguró Durán Barba.

“¿Eso se lo dijiste a Santiago Caputo?”, inquirió el periodista Ramón Indart. “Si, yo tengo una muy buena relación con él, es una persona muy preparada, de buena índole y le tengo afecto. Ahora, ideológicamente, yo no tengo los mismos conceptos, yo soy un liberal total y no creo en algunos de los elementos más de derecha del Gobierno”, afirmó el ecuatoriano y dijo que lo que hace el asesor estrella de Javier Milei es lo mismo que el estratega del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) o el actual presidente de Ecuador, Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín. “Son todos alumnos míos”, completó el entrevistado.

Para él, la estrategia de comunicación política que aplicaron sus discípulos es “desde el punto de vista de la gente y no desde el punto de vista de las leyes, y por eso se emplean herramientas como las redes sociales”, mientras califica a Javier Milei como un ser “totalmente emocional”. “Nunca viste a nadie importante en tu vida que sea racional, nadie. Al buscar una pareja no hacés un análisis de sangre, un análisis de ADN que diga ´ésta, es la pareja que me conviene´. No, resulta que te enamorás de alguien y te parece que es lo más normal y lindo de la Tierra. Eso es eminentemente irracional porque somos seres emocionales y hemos sido siempre así”.

“¿Hasta cuánto le puede durar lo emocional al Gobierno?”, repreguntó Indart. “A menos que la gente sienta que tiene beneficios: que lo sienta, no que los tenga. En cambio, si vemos que bajan los salarios y los precios aumentan, esto va a estallar”, sostuvo el consultor sin apuntarle a la oposición política como factor desencadenante. “No creo que haya una actitud golpista en dirigentes de la oposición, ni peronistas, ni radicales ni del PRO. No son golpistas, están desconcertados ante un evento inédito como Milei”, justificó.

La situación del PRO y Mauricio Macri

“¿Usted ve al PRO como el furgón de cola de La Libertad Avanza?”, fue otra de las preguntas que se le hizo al referente ecuatoriano. “No sé que pasaría, triunfe o no Milei. Supongamos que gane, no sabemos qué facción política va a estar enfrente porque somos un país pluralista. Y, si fracasa, tampoco. Eso sí, no creo que, ante una derrota, vuelva Cristina, Macri, el orden anterior: habrá que inventar una nueva Argentina en el que tenga una mayor participación las nuevas generaciones”.

“¿Entonces, Macri ya está, ya fue?”, se lo indagó a Durán Barba acerca de su ex cliente. “Si no vuelve el Macri de hace 15 años, sí. Aquel Macri fue el Milei de antes de la pandemia. El mismo tipo de comunicación, exactamente. Milei lo que hace es un upgrade de la comunicación de Macri que convierte al salto del bache y a los globistas en una motosierra”, graficó.

Por ello, razonó el ecuatoriano, la misma comunicación disruptiva que tuvo Macri hace 15 años hoy consiste en hacer oídos sordos a lo ´importante´. " Hay que investigar, ahora, de tantos outsider que hay, vale preguntarse: ¿hay algún insider que tenga éxito? No hay. La izquierda formal de Argentina, la comunista, son viejísimos, son de una derecha antidiluviana. Ni la derecha ni la izquierda es capaz de afrontar una nueva sociedad en donde importe más El capital, de Marx, que la Inteligencia Artificial.