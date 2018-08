Duhalde: "El nuevo presidente será Roberto Lavagna"

El ex presidente Eduardo Duhalde vaticinó ayer en la ciudad de Santa Fe, donde compartió un desayuno con miembros de la Asociación de Dirigentes de Empresas (ADE) el triunfo del justicialismo en 2019, de la mano de Roberto Lavagna.

Al término de esa actividad y antes de emprender viaje a Rosario, insistió ante los periodistas que "Lavagna no sólo es el hombre para afrontar este momento sino que está primero en todas las encuestas del país, aunque ello no lo reflejen los medios de prensa, que prefieren hablar de la grieta".

Tras recordar que el economista fue funcionario de los gobiernos de Alfonsín, del suyo y de Néstor Kirchner, vaticinó que "Lavagna será el presidente, aunque por ahora resulte más taquillero hablar de (Mauricio) Macri o Cristina (Fernández de Kirchner )".

Aunque evitó criticar de modo directo la gestión de Cambiemos, Duhalde advirtió que "lo que perjudica al país es un gobierno que se encierra mucho, y así no se puede gobernar. Argentina no tiene salida si seguimos peleándonos como estúpidos. Esta grieta, que empezó hace varios años y se profundiza cada día más, tiene un motivo: una filosofía del enfrentamiento, que sostiene que en la acción política es necesario el enfrentamiento constante. Durante el gobierno de Néstor Kirchner se convencieron de que esa era la forma de hacer política, y así nos está yendo".

Se diferenció de esa conducta recordando que cuando él gobernó la provincia de Buenos Aires o el país supo "ver al que estaba enfrente como un amigo, no como un enemigo. El opositor puede ayudar a mejorar las ideas y las decisiones. Es una forma distinta de gobernar". Sentenció que "en la política, hoy y hace un tiempo, ya no saben gobernar. Si seguimos así, vamos a estar permanentemente peleándonos, y ese enfrentamiento constante llega a todos los estamentos de la vida: a la familia, al barrio, al club", por lo que, a su entender, "hay que ir revirtiendo eso como tantas otras cosas; una situación de la que no se sale fácilmente, ni peleándonos".

Consultado sobre las elecciones presidenciales del año venidero, fue contundente al anunciar una un triunfo peronista: "Estoy convencido de que el justicialismo va a ganar porque tenemos el candidato que puede superar la grieta: Roberto Lavagna, que está primero en las encuestas: primero en imagen y en intención de voto".

Duhalde dijo que a Lavagna "el justicialismo lo va a votar, y también los justicialistas que votaron a Macri para no votar a Cristina, y por supuesto también lo van a acompañar muchos radicales que están advirtiendo que la cosa no va".

Hizo caso omiso cuando alguien le subrayó que el ex ministro no manifestó intenciones de postularse y que no hace mucho su propio hijo reveló que pensaba que debía darse paso a los jóvenes. "Estoy convencido de que Lavagna va a ganar en primera vuelta", reafirmó, y agregó: "Conozco mucho la política, y me asombra que, sabiendo que Lavagna está primero en las encuestas, los periodistas sigan planteando la pelea entre Macri y Cristina".