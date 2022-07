Dieron de baja del Potenciar Trabajo a la mujer que defendió los planes sociales

"Me estoy tomando un año sabático. Si el plan durara hasta que yo tenga 50 años sería un golazo, no laburo más”, indicó.

La mujer ya había sido sancionada por no presentarse a trabajar. Este mes le hubiera correspondido cobrar la mitad del monto estipulado: “Se encontraba incluida en la liquidación del mes en curso del mencionado programa con un descuento parcial de la prestación por la suspensión por incumplimiento informada por la unidad de gestión a la que se encuentra vinculada”, se consigna en la resolución firmada por el ministro Juan Zabaleta.

Desde la cartera de Desarrollo Social tomaron esa decisión luego de escuchar las polémicas declaraciones de la mujer, que se reflejaron tanto en su video viral como en los estudios de televisión a los que fue invitada.

planes.mp4

Alfonzo sabía que sería dada de baja del Potenciar Trabajo en los próximos tres meses, ya que no realizaba la contraprestación laboral correspondiente. Y que, según sus palabras, eso le iba a permitir buscar un empleo que le pagara al menos $150.000.

Según la normativa del Potenciar Trabajo, si un beneficiario no realiza ninguna contraprestación a lo largo de un mes, se le reduce el subsidio al 50% al siguiente mes. Si la situación continúa, a los sesenta días se le suspende el programa. La mujer tiene cinco hijos de distintos matrimonios y, hasta el momento, percibe la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y subsidios por garrafa.

Qué pasará con el resto de las asignaciones

Mariana, madre de tres hijos que viene en Cañuelas, percibe la Asignación Universal por Hijo, la Tarjeta Alimentar y el Plan Progresar desde el año 2018. En tanto, desde Desarrollo Social aseguraron que Alfonzo seguirá percibiendo el resto de las asignaciones, que caen bajo la órbita de Anses (Ministerio de Trabajo), e insistieron que, a diferencia del Potenciar Trabajo, éstas no son "planes sociales" (que requieren de una contraprestación), sino que se trata de beneficios sociales "de carácter universal".

La mujer había declarado en televisión que se encuentra "esperando que se me dé la baja en el Potenciar Trabajo en dos o tres meses porque no estoy trabajando. Cobro por el plan $ 22 mil, casi $ 6 mil por cada uno de mis tres hijos, la garrafa y la Tarjeta Alimentar $ 18 mil". Y explicó: "Suponete que me ofrezcan un trabajo de $80 mil no me conviene, porque $ 20 mil irían para la niñera, estaría ganando lo mismo que ganaría estando en mi casa".

A raíz de estos comentarios, Alfonzo, que se hizo famosa en las redes sociales y acudió a varios programas de televisión, sufrió amenazas y, en consecuencia, problemas de salud, luego de que el miércoles por la noche sufriera un ataque de pánico y fuera trasladada a un hospital.

Antes de las amenazas, la mujer que defiende a los planes sociales había dicho que pertenece a una organización social que le hizo firmar un contrato en el que se detalla cuánto dinero tiene que aportar por mes, "supuestamente para insumos".