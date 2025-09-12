La Capital | Novedades | Nobis

Nobis Medical: innovación al servicio de la salud

La prepaga cordobesa que ya está en Rosario continúa su crecimiento con la autogestión y la atención virtual como pilares para optimizar la experiencia del afiliado

12 de septiembre 2025 · 00:00hs
Con una App Móvil propia –disponible para iOS y Android- los usuarios pueden acceder rápidamente a varios trámites y consultas, como descargar la credencial digital, consultar la cartilla y el estadio de las autorizaciones, encontrar farmacias y tener a mano teléfonos y enlaces útiles en la palma de su mano

Otra opción es la renovada Plataforma de Autogestión, que permite cargar documentación, pagar cuotas, descargar facturas, seguir el estado de todas las gestiones y filtrar prestadores por nombre y ubicación, además de mostrar en detalle qué alcanza la cobertura del plan contratado.

Además de las posibilidades de autogestión, la otra ventaja que tiene el afiliado es que puede atenderse directamente con profesionales de Nobis Center (los centros médicos propios de Nobis, con sedes en Córdoba y Salta) de manera remota. Para ampliar este servicio, existe también la plataforma Nobis Doc, que permite realizar videollamadas con médicos las 24 horas, los 365 días del año.

Estas herramientas reflejan el compromiso de la empresa con la innovación y la fuerte apuesta por tecnologías que se sumen a la atención cercana que caracteriza a esta compañía.

Para más información, se puede visitar la web www.nobis.com.ar o asesorarse en Bv. Oroño al 500, donde funciona la sucursal para atención presencial.

