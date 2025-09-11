Rugby Championship: Pumas y Wallabies tienen todo listo para la revancha en Sidney

Los Pumas y los Wallabies vuelven a verse las caras por la cuarta fecha del Rugby Championship, que tiene a los argentinos como protagonistas.

Santiago Chocobares, uno de los jugadores Pumas que se ha ganado un lugar de privilegio, en el partido de la semana pasada ante Wallabies. Cuarta fecha del Rugby Championship.

El primer partido ante Australia a Los Pumas la victoria se les escurrió como agua entre los dedos, en parte por errores propios y en parte por decisiones arbitrales que dejaron mucha tela para cortar en la semana. Pero ese encuentro ya quedó atrás y tras la agónica derrota en Townsville, Los Pumas volverán a verse las caras ante los Wallabies por la 4ª fecha del Rugby Championship , este sábado a partir de la 1 (televisa Espn).

En relación al equipo que salió a la cancha en Townsille, Felipe Contepomi dispuso hacer modificaciones. Una de ellas estará en la segunda línea, ya que Franco Molina saldrá del equipo y su lugar lo ocupará Guido Petti. En la tercera línea ingresará Joaquín Oviedo, y acompañará a Marcos Kremer y Juan Martín González, por lo que Pablo Matera esperará en el banco de suplentes.

Entre los backs, Gonzalo García mantendrá su lugar como medio scrum , y Santiago Carreras volverá a usar la 10. Santiago Chocobares y Lucio Cinti continuarán como centros, lo propio para Juan Cruz Mallía como fullback, mientras que en las puntas habrá un cambio: Rodrigo Isgró se ganó su lugar por Bautista Delguy, sumado a Mateo Carreras.

Las formaciones de Pumas y Wallabies

En consecuencia, Argentina formará con Mayco Vivas, Julián Montoya y Joel Sclavi; Guido Petti y Pedro Rubiolo; Juan Martín González, Marcos Kremer y Joaquín Oviedo; Gonzalo García y Santiago Carreras; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti y Rodrigo Isgró; Juan Cruz Mallía.

Por el lado de Australia, Joe Schmidt dispuso cuatro modificaciones para el cruce ante el seleccionado argentino: la gran sorpresa es el ingreso de Tane Edmed como apertura, un jugador con poca experiencia internacional. Tom Lynagh continúa lesionado, aunque el entrenador dispuso que James O’Connor continúe en el banco de suplentes.

Además, otro de los cambios será Hunter Paisami, quien tendrá su primer cap en 2025, en reemplazo de Len Ikitau, lesionado. Por su parte, James Slipper volverá en la primera línea, mientras que Jeremy Williams hará lo propio en la segunda.