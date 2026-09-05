Detuvieron a Urribarri, exgobernador de Entre Ríos, para que cumpla su condena por corrupción

Tras quedar firme la sentencia a ocho años de prisión, el exmandatario provincial fue trasladado a la Unidad Penal N° 1 de Paraná

Sergio Urribarri fue detenido junto a su cuñado y su exministro de Comunicación.

El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri fue detenido durante la madrugada de este sábado e ingresó a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná para comenzar a cumplir su condena a ocho años de prisión por delitos de corrupción , tras quedar firme la sentencia en su contra.

Urribarri fue arrestado en su casa de Concordia por personal de la Policía de Entre Ríos y trasladado a lo largo de 280 kilómetros hasta la capital de esa provincia.

El Tribunal de Juicio había ordenado su inmediata detención tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al último recurso presentado por la defensa .

La medida alcanzó también a los otros condenados en la causa: Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, y Pedro Báez, exministro de Comunicación de Entre Ríos . La Justicia dispuso el alojamiento de los tres en la penitenciaría de Paraná.

La defensa de Urribarri

Previo al operativo, la defensa del exgobernador intentó evitar el encarcelamiento mediante una solicitud de prisión domiciliaria, alegando afecciones de salud mental y físicas que incluían estrés postraumático, hipertensión y problemas cardíacos.

Sin embargo, el tribunal desestimó el planteo al considerar que no se acreditaron causales suficientes para suspender el cumplimiento de la pena en un establecimiento carcelario.

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Urribarri, de 67 años, fue condenado en 2022 por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado al comprobarse un esquema de desvío de fondos públicos hacia empresas ligadas a su entorno familiar mediante contratos de publicidad oficial simulados entre 2010 y 2015.