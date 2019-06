"Más allá de lo que ocurrió con la energía, no tuvimos notificaciones de contingencias o reclamos en los locales de votación en lo que hace a transmisión de telegramas. Todo debería desarrollarse con normalidad. No sé a qué horas exactamente sabremos el resultado de la elección, pero no esperamos nada fuera de lo normal", afirmó esta tarde el secretario de la Junta Electoral de Santa Fe, Roberto Pascual, poco después de las 18 .

En declaraciones a La Ocho, el funcionario prefirió no mencionar un horario para las tendencias. "No quiero aventurar un horario para no generar polémica. Lo mas prudente es esperar que se carguen los datos en la página web y todo el mundo lo tenga a disposición", sostuvo.

Pascual aclaró que el escrutinio de cada mesa de votación se realiza siguiendo el orden de la urna. "Primero se escruta la categoría gobernador, luego diputado provincial, senador, intendente, concejales o comisiones comunales, depende de la localidad", aclaró.

Pascual agregó que lo que se recibirá en los distintos centros de telegramas "será un telegrama que contendrá el resultado de todas categorías. Es decir, cada telegrama que se recibe no es por categoría sino que contiene toda la información. Se carga el telegrama completo".

Las diferencias con las elecciones Paso son notorias. "Cuatro hojas de telegramas en la Paso y una sola hoja en la general", precisó Pascual .