Un tema clave es cómo se armó la red de extorsión por la cual está detenido Sebastián D'Alessio e imputado el periodista Daniel Santoro.

Ayer, Santoro buscó desligarse de D'Alessio y señaló a una colega de Clarín, Virginia Messi, como quien lo conectó con el falso abogado.

A los pocos minutos, Messi salió a contestarle. "No aclares porque oscurece, Daniel", publicó en redes sociales, tras afirmar que no conoce a D'Alessio. "Nunca hablé en mi vida con él, no está en mi agenda, no es mi fuente, no viene a mis cumpleaños", describió.

Y relató: "Me llamó Rodrigo González para pedirme un teléfono de Santoro por el tema efedrina. Le consulté a Santoro, le pasé el mail a Rodrigo y me olvidé".

Pero "en el verano cuando Santoro deslizó que un periodista de policiales del diario le había presentado a D'Alessio tuve la sensación de que hablaba de mí, que no decía toda la verdad y me ocultaba detrás del masculino un", temió la periodista.

"Se lo pregunte a él y a Rodrigo: «¿che, fui yo?»", recordó Messi y agregó: "Santoro me dijo que no me preocupara que no había dado mi nombre. Le dije que lo diera las veces que quisiera. No tenía, ni tengo nada que ocultar. Rodrigo fue más preciso en su respuesta: «Santoro no conoció a D'Alessio por mi contacto sino, más tarde, por el fiscal Bidone»".

El posteo de Messi acumuló en pocos minutos centenares de adhesiones.