Cruces y tensión en el PRO luego de la vuelta a comisión de la ley Bases

“Es su expresión, es lo que él piensa. Vengo diciendo lo que pienso hace 45 días. Creo que hay que sacar la ley, hay que dar los instrumentos que tuvieron otros presidentes”, añadió.

Los dichos de Yeza y Santilli se dan luego de que Rodríguez Larreta celebrara en sus redes sociales la decisión del oficialismo de enviar nuevamente a comisión el proyecto de ley Bases, tras no lograr acuerdos en la Cámara de Diputados.

“Una nueva Argentina no se hace imponiendo, ni amenazando. Se hace escuchando, dialogando y, sobre todo, siempre cerca de la gente. No es con slogans ni con demagogia, es con gestión. No es con improvisación, es con planificación”, escribió Larreta en su cuenta de X.

En su mensaje, titulado “¡viva el consenso carajo!”, el exalcalde porteño resaltó que “muchos argentinos” coinciden en “la necesidad de un cambio profundo”, pero que son necesarias “ideas claras”, “consensos” y “gestión”.

Muchos argentinos coincidimos con la necesidad de un cambio profundo. Para eso se necesitan 3 cosas, igualmente importantes:



1. Ideas claras. Yo coincido en parte de lo que plantea el Gobierno, especialmente en el equilibrio… — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) February 7, 2024

Quienes también rechazaron el planteo de Larreta fueron Ritondo y Bullrich, posiciones que vuelven a evidenciar la tensión dentro del PRO, que debe elegir nuevas autoridades y que tiene al exmandatario Mauricio Macri -más cercano a los diputados y a la ministra- como posible futuro presidente.

“Esto que dice Rodríguez Larreta ya perdió. Es la tercera vez”, apuntó Bullrich. Y agregó que el exalcalde “perdió en las internas, ganó el cambio”.

Por su parte, Ritondo coincidió con Bullrich al afirmar que no comparte el mensaje de Larreta, ya que “se trabajó mucho por el consenso, por el retiro de artículos, leyes, pasar a ordinarias para debatir artículos”.